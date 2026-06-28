लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : अग्रवाल विकास ट्रस्ट की 36वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न

प्रमोद कंसल बने अध्यक्ष, मनोज डोहकावाला को मिली सचिव पद की जिम्मेदारी

On
सूरत : अग्रवाल विकास ट्रस्ट की 36वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न

अग्रवाल विकास ट्रस्ट की 36वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन रविवार को सुबह 11 बजे सिटी लाइट स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस के पंचवटी हॉल में किया गया। सभा में ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष प्रमोद पोद्दार के स्वागत भाषण से हुई। इसके पश्चात सचिव अनिल शोरेवाला ने ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि कोषाध्यक्ष शशिभूषण जैन ने आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा सदस्यों के समक्ष रखा। सभा के दौरान ट्रस्ट के सेवानिवृत्त सदस्यों का सम्मान किया गया तथा नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया गया। उपस्थित सदस्यों ने ट्रस्ट की गतिविधियों एवं आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की।

इसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से प्रमोद कंसल को अध्यक्ष, अमित सतनालीवाला को उपाध्यक्ष, मनोज डोहकावाला को सचिव, राहुल अग्रवाल को सहसचिव, रमेश अग्रवाल (विनायक) को कोषाध्यक्ष एवं मधुरकृष्ण झुनझुनवाला को सहकोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं। सभा का समापन आपसी सहयोग और ट्रस्ट की सेवा गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

वडोदरा :  करचिया यार्ड में बड़े सुधार कार्य पूर्ण, ट्रैक सुरक्षा और परिचालन क्षमता में होगा इजाफा

वडोदरा :  करचिया यार्ड में बड़े सुधार कार्य पूर्ण, ट्रैक सुरक्षा और परिचालन क्षमता में होगा इजाफा

सूरत : पत्नी की मानसिक क्रूरता को माना तलाक का आधार, अंकलेश्वर फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाया फैसला

सूरत : पत्नी की मानसिक क्रूरता को माना तलाक का आधार, अंकलेश्वर फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाया फैसला

सूरत : नायलॉन एफडीवाई यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रस्ताव का विरोध, सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने पीएमओ से लगाई गुहार

सूरत : नायलॉन एफडीवाई यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रस्ताव का विरोध, सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने पीएमओ से लगाई गुहार

सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 98 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया ई-उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद

सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 98 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया ई-उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद

Latest Posts

सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित
सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में हरियाणा से एक और बिहार से दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में हरियाणा से एक और बिहार से दो आरोपी गिरफ्तार
जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन
जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन
‘वेलकम टू द जंगल’ में मैंने खुद जुड़वाया ‘भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड’ डायलॉग: अक्षय कुमार
‘वेलकम टू द जंगल’ में मैंने खुद जुड़वाया ‘भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड’ डायलॉग: अक्षय कुमार
प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक
प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक