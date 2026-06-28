सूरत : पांडेसरा में ज्वेलर्स की दुकान से 30 लाख रुपये की चोरी, छत काटकर घुसे बदमाश 15 किलो चांदी के गहने और सामान ले उड़े

सूरत। शहर के पांडेसरा इलाके में रविवार तड़के चोरों ने एक सुनियोजित वारदात को अंजाम देते हुए कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान से करीब 30 लाख रुपये मूल्य के चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया।

बदमाश दुकान की छत काटकर अंदर घुसे और करीब 15 किलोग्राम चांदी का सामान लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पांडेसरा के गीता नगर स्थित तेरेनाम रोड पर कृष्णा ज्वेलर्स नामक दुकान को देर रात करीब 2 बजे निशाना बनाया गया। चोरों ने दुकान के ऊपर बने शेड और छत की टाइलों को काटकर अंदर प्रवेश किया और बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण तथा अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गए।

घटना की जानकारी रविवार सुबह दुकान खुलने पर हुई। सूचना मिलते ही पांडेसरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। साथ ही फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।

दुकान संचालक मनोज भगवानदास सोनी ने बताया कि चोर दुकान की छत काटकर अंदर घुसे और करीब 15 किलोग्राम चांदी का सामान चोरी कर ले गए।

चोरी हुए सामान में पुरुष एवं महिलाओं के ब्रेसलेट, चांदी के बर्तन, गिलास, मूर्तियां, कंदोरा, 925 सिल्वर के विभिन्न आभूषण तथा ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए कीमती सामान शामिल हैं। इसके अलावा करीब ढाई किलोग्राम चांदी का स्क्रैप भी चोरी हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल नुकसान लगभग 30 लाख रुपये का है।

मनोज सोनी के अनुसार उनकी दुकान पहले भी कई बार चोरों के निशाने पर आ चुकी है। लगभग छह महीने पहले चोरी का प्रयास किया गया था। इससे पहले वर्ष 2023-24 में मानसून के दौरान शटर उठाकर चोरी की कोशिश हुई थी और दिसंबर 2025 में भी बदमाश दुकान में सेंध लगाने पहुंचे थे। इस बार चौथी कोशिश में चोर वारदात को अंजाम देने में सफल रहे।

दुकानदार ने आरोप लगाया कि पूर्व में चोरी के प्रयास के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। उनका कहना है कि हालिया चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी हुए सामान के बिल और अन्य दस्तावेज मांगे हैं, जिन्हें वे जल्द उपलब्ध कराएंगे।

पांडेसरा पुलिस स्टेशन के PI के.डी. जडेजा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर शेड काटकर दुकान में दाखिल हुए और चांदी के आभूषण व मूर्तियां चोरी कर ले गए। बदमाश दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का DVR भी अपने साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान करना कठिन हो गया है।

उन्होंने बताया कि चोरी हुए सामान की वास्तविक मात्रा का आकलन अभी किया जा रहा है। दुकान के स्टॉक रजिस्टर, बिक्री का रिकॉर्ड और उपलब्ध माल का मिलान करने के बाद ही नुकसान की अंतिम राशि स्पष्ट हो सकेगी।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले छह से सात महीनों में पांडेसरा और आसपास के क्षेत्रों में कई बड़ी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही वारदातों से व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है।

उन्होंने पुलिस से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस विभिन्न तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।