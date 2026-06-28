सूरत : भेस्तान-डिंडोली में ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑक्सीजन पार्क’ का लोकार्पण, 25 हजार पौधों से विकसित होगा मियावाकी वन

सूरत। शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूरत महानगरपालिका ने भेस्तान-डिंडोली क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और सूरत की मेयर मायाबेन मवाणी की उपस्थिति में ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑक्सीजन पार्क’ का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री ने स्मृति पट्टिका का अनावरण कर पार्क को जनता को समर्पित किया तथा पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया।

अभियान के तहत जापानी मियावाकी पद्धति से घना शहरी वन विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नीम, पीपल, बोरसली, शहतूत, अमरूद, आंवला, सेब, शरीफा, सरगवा सहित 40 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के लगभग 25,000 पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों का चयन अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण प्रेमियों को अपने घरों और आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रजातियों के 5,000 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। अभियान में नेचर क्लब सूरत, ग्रीन आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट और सूरत फॉरेस्ट फाउंडेशन सहित कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, पुलिसकर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधारोपण किया तथा लगाए गए पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक शपथ भी ली। कार्यक्रम में शहर के विधायक, निगम पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।