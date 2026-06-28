लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित

 निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 280 लोगों ने लिया लाभ, समाजसेवा के प्रयास की हुई सराहना

On
सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित

बहावलपुर समाज, सूरत की ओर से रविवार को पार्ले पॉइंट स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर धाम में रक्तदान एवं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। समाज के इतिहास में पहली बार आयोजित इस रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 108 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। इस दौरान 150 लोगों का सामान्य बॉडी चेकअप किया गया, 80 लोगों की आंखों की जांच की गई तथा 40 लोगों ने ईसीजी जांच सेवा का लाभ उठाया। कुल मिलाकर 280 लोगों ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किरण हॉस्पिटल के चेयरमैन मथुरभाई सवानी एवं अरोरा हॉस्पिटल के डॉ. नरेश अरोरा उपस्थित रहे। उन्होंने समाज द्वारा किए गए इस सेवा कार्य की सराहना की।

समाज के अध्यक्ष प्रदीप किंगर, उपाध्यक्ष हरीश आहूजा, सचिव हरी किशन भगत एवं उप-सचिव प्रवीण अरोरा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने शिविर की व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संभाला। सूरत में लगभग 250 सदस्यों वाले बहावलपुर समाज द्वारा आयोजित इस सेवा कार्य की उपस्थित लोगों एवं समाजजनों ने प्रशंसा की। आयोजन का उद्देश्य समाजसेवा के साथ जरूरतमंदों को स्वास्थ्य एवं रक्तदान जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दिखी महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर

सूरत : बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दिखी महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर

सूरत : 'विकसित भारत 2047’ की दिशा में बड़ा कदम है गुजरात औद्योगिक नीति-2026: जनक पच्चीगर

सूरत : 'विकसित भारत 2047’ की दिशा में बड़ा कदम है गुजरात औद्योगिक नीति-2026: जनक पच्चीगर

"वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे-2026" के अवसर पर Ajay's Cafe और GMRA भाईचारे तथा जिम्मेदार मोटरसाइकिलिंग की भावना का उत्साहपूर्वक मनाएंगे उत्सव”

सूरत : महेश नवमी उत्सव की तैयारियां तेज, नीलकंठ संभाग ने आयोजित की खेल प्रतियोगिताएं

सूरत : महेश नवमी उत्सव की तैयारियां तेज, नीलकंठ संभाग ने आयोजित की खेल प्रतियोगिताएं

Latest Posts

सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित
सूरत : बहावलपुर समाज के पहले रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में हरियाणा से एक और बिहार से दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में हरियाणा से एक और बिहार से दो आरोपी गिरफ्तार
जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन
जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन
‘वेलकम टू द जंगल’ में मैंने खुद जुड़वाया ‘भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड’ डायलॉग: अक्षय कुमार
‘वेलकम टू द जंगल’ में मैंने खुद जुड़वाया ‘भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड’ डायलॉग: अक्षय कुमार
प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक
प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक