सूरत : भाजपा के ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ की दक्षिण ज़ोन कार्यशाला आयोजित

सूरत । भारतीय जनता पार्टी के ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ के अंतर्गत दक्षिण ज़ोन की ट्रेनर ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन सूरत स्थित भाजपा कार्यालय में किया गया।

राज्य महामंत्री प्रशांतभाई कोराट की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ हुआ।

कार्यशाला का आयोजन अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित था। प्रशिक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्यकर्ताओं में वैचारिक स्पष्टता विकसित करना तथा उनकी संगठनात्मक कार्यक्षमता को सुदृढ़ बनाना रहा।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ वक्ताओं ने मार्गदर्शन प्रदान किया। वैचारिक नेतृत्व विषय पर भरतभाई डांगर, इतिहास एवं विकास विषय पर अर्चनाबेन ठाकर, कार्यक्षेत्र में संगठन की दृष्टि पर प्रशांतभाई वाला, कार्यपद्धति विषय पर डॉ. जानकीबेन आचार्य, सरकार की उपलब्धियों एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गौतमभाई गेडिया ने अपने विचार रखे।

डिजिटल युग में आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग पर मनन दानी ने सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नमो ऐप और सरल ऐप के उपयोग संबंधी जानकारी दी। वहीं, बूथ प्रबंधन विषय पर बाबूभाई जेबालिया ने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

कार्यशाला में पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई, जिसमें पंचमहाभूत—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—तथा प्रकृति संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया।

इस अवसर पर दक्षिण गुजरात क्षेत्र के सूरत शहर, सूरत जिला, नवसारी, भरूच, नर्मदा, वलसाड, डांग और तापी जिलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यशाला का समापन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय समन्वयक राजेशभाई देसाई एवं प्रकाशचंद्र चौधरी पटेल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष परेशभाई पटेल, शहर संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।