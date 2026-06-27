लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : शादी के एक माह बाद युवक ने की आत्महत्या, पैतृक जमीन विवाद से परेशान होने का आरोप

सचिन जीआईडीसी क्षेत्र की घटना; पत्नी ने बड़े भाई पर मानसिक तनाव का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, पुलिस मामले की जांच में जुटी

On
सूरत : शादी के एक माह बाद युवक ने की आत्महत्या, पैतृक जमीन विवाद से परेशान होने का आरोप

सूरत। सचिन जीआईडीसी  क्षेत्र में एक 25 वर्षीय नवविवाहित युवक द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक पैतृक कृषि भूमि को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी नंदलाल सरोज के रूप में हुई है, जो सूरत के जय अंबेनगर क्षेत्र में रहता था। बताया जा रहा है कि उसके परिवार की पैतृक कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में है। आरोप है कि उसके बड़े भाई ने बिना उसकी सहमति के उक्त जमीन गिरवी रख दी थी, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद और कहासुनी चल रही थी।

परिजनों के अनुसार, इस विवाद के चलते नंदलाल मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था। इसी तनाव के बीच उसने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।

मृतक की पत्नी करिश्मा ने बताया कि उनकी शादी को अभी केवल एक महीना ही हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि पैतृक जमीन को लेकर परिवार में लगातार विवाद चल रहा था और इसी कारण उनके पति तनाव में थे।

करिश्मा ने कहा कि घटना के समय वह दवा लेने मेडिकल स्टोर गई थीं। वापस लौटने पर उन्होंने अपने पति को फंदे से लटका हुआ देखा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

घटना की सूचना मिलने पर सचिन जीआईडीसी  पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : महेश नवमी पर सूरत में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव-2 का आयोजन, रक्तदान के लिए समाज से किया आह्वान

सूरत : महेश नवमी पर सूरत में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव-2 का आयोजन, रक्तदान के लिए समाज से किया आह्वान

सूरत : मुक्तिधामों में पार्थिव देह का होगा गंगाजल एवं तुलसी समिधा से दिव्य संस्कार

सूरत : मुक्तिधामों में पार्थिव देह का होगा गंगाजल एवं तुलसी समिधा से दिव्य संस्कार

सूरत : साउथ गुजरात सोलर एसोसिएशन ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

सूरत : साउथ गुजरात सोलर एसोसिएशन ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

सूरत : श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन महारास, कंस वध और रुक्मिणी विवाह प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर

सूरत : श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन महारास, कंस वध और रुक्मिणी विवाह प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर

Latest Posts

सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई