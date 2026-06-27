सूरत : शादी के एक माह बाद युवक ने की आत्महत्या, पैतृक जमीन विवाद से परेशान होने का आरोप

सूरत। सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में एक 25 वर्षीय नवविवाहित युवक द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक पैतृक कृषि भूमि को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी नंदलाल सरोज के रूप में हुई है, जो सूरत के जय अंबेनगर क्षेत्र में रहता था। बताया जा रहा है कि उसके परिवार की पैतृक कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में है। आरोप है कि उसके बड़े भाई ने बिना उसकी सहमति के उक्त जमीन गिरवी रख दी थी, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद और कहासुनी चल रही थी।

परिजनों के अनुसार, इस विवाद के चलते नंदलाल मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था। इसी तनाव के बीच उसने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।

मृतक की पत्नी करिश्मा ने बताया कि उनकी शादी को अभी केवल एक महीना ही हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि पैतृक जमीन को लेकर परिवार में लगातार विवाद चल रहा था और इसी कारण उनके पति तनाव में थे।

करिश्मा ने कहा कि घटना के समय वह दवा लेने मेडिकल स्टोर गई थीं। वापस लौटने पर उन्होंने अपने पति को फंदे से लटका हुआ देखा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

घटना की सूचना मिलने पर सचिन जीआईडीसी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।