सूरत : के.वी. मांगुकिया विद्यालय में AI पर विशेष सेमिनार, 500 से अधिक विद्यार्थियों ने सीखी नई तकनीक की जानकारी

श्रीमती के.वी. मांगुकिया दिव्यजीवन साधना विद्यालय-जोथान में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी साइंस सेंटर-सूरत के सहयोग से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। 23 जून को आयोजित इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और AI के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का आयोजन REJOICE TELLENT ACADEMY द्वारा ब्रांच हेड और AI विशेषज्ञ सनीभाई गोधानी के मार्गदर्शन में किया गया। बदलते तकनीकी दौर के साथ विद्यार्थियों को तैयार करने और उनमें रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहल की गई। सेमिनार में विद्यार्थियों को बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग शिक्षा और दैनिक जीवन में किस प्रकार किया जा सकता है तथा AI का सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके अलावा, रोजमर्रा की जिंदगी और व्यवसाय के क्षेत्र में AI के प्रभावी उपयोग को लेकर भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीक और AI से जुड़ी नई जानकारियां उत्साहपूर्वक प्राप्त कीं। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी संभावनाओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती पद्माबेन पटेल तथा डिस्ट्रिक्ट लोक विज्ञान केन्द्र के डायरेक्टर एवं स्कूल के लाइजनिंग हेड जी.एन. काकड़िया विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूल के गुजराती और इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड 5 से 12 तक के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और AI के विभिन्न पहलुओं के बारे में नई जानकारी हासिल की।