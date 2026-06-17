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सूरत

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट सूरत की नई कार्यकारिणी का गठन, प्रकाश तोदी बने अध्यक्ष

वर्ष 2026-2030 के कार्यकाल के लिए निर्विरोध संपन्न हुआ चुनाव, नई टीम ने संभाली जिम्मेदारी

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सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट सूरत की नई कार्यकारिणी का गठन, प्रकाश तोदी बने अध्यक्ष

अग्रवाल समाज ट्रस्ट सूरत के वर्ष 2026 से 2030 के कार्यकाल के लिए चुनाव प्रक्रिया निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से संपन्न हुई। चुनाव प्रक्रिया के तहत तीन सदस्यीय टेस्ट बोर्ड द्वारा सात कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। नई कार्यकारिणी की आयोजित बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया गया। इसमें प्रकाश तोदी को अध्यक्ष, सुनील गोयल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विनोद कनोडिया को सचिव एवं विनोद चिड़ावावाला को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक में समाज के तात्कालिक अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, सचिव राजकुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गोवर्धन मोदी सहित मार्गदर्शक मंडल के सदस्य संजय जगनानी, श्रीराम बिदावतका, सज्जन तुलस्यान, द्वारका प्रसाद गुप्ता, विजय खेमानी एवं श्री श्याम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी ने समाज की सेवा, संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यकाल में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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Tags: Surat

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