1 बेटे की मां और बेहद प्राइवेट लाइफ... कौन हैं आमिर खान की होने वाली तीसरी पत्नी

मुंबई, 05 जुलाई (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ यानी आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। आज यानी 5 जुलाई का दिन उनके फैंस और सिनेमा जगत के लिए बेहद खास बन गया है।

आमिर खान अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वह अपनी लेडी लव गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

यह शादी बेहद ही सादगी के साथ उनके घर पर ही संपन्न होने जा रही है, जिसमें बेहद गिने-चुने मेहमान गवाह बनेंगे। इस खबर के सामने आते ही हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर आमिर खान का दिल जीतने वाली गौरी स्प्रैट कौन हैं।

कौन हैं आमिर की लाइफ में आने वाली गौरी स्प्रैट

आमिर खान की होने वाली तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट का बॉलीवुड की चमक-धमक से सीधा नाता नहीं रहा है और वह खुद को लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करती हैं। हालांकि वह पेशे से एक बेहतरीन हेयरड्रेसर हैं। उनकी मां तमिलियन हैं और उनके पिता आइरिश मूल के हैं।

गौरी के दादाजी देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो उनके परिवार को एक गौरवशाली इतिहास देता है। शिक्षा के मामले में भी गौरी स्प्रैट काफी आगे हैं। उन्होंने फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, लंदन से फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में डिग्री हासिल की है। वह एक आत्मनिर्भर महिला हैं, जो लंबे समय से अपने काम में सक्रिय हैं।

कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी

आमिर खान और गौरी के बीच का रिश्ता नया नहीं है बल्कि इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। दरअसल आमिर और गौरी एक-दूसरे को पिछले 25 वर्षों से जानते हैं। गौरी आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ‘आमिर खान फिल्म्स’ में भी काम करती हैं, जिससे उनका काम के सिलसिले में मिलना-जुलना होता रहता था।

करीब 1.5 साल पहले दोनों एक बार फिर एक-दूसरे के बेहद करीब आए। इसके बाद साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के खास मौके पर आमिर खान ने दुनिया के सामने गौरी के साथ अपने इस रिश्ते को ऑफिशियली स्वीकार किया था।

बीते रिश्तों को पीछे छोड़ नया सफर

आमिर खान की लाइफ का यह तीसरा वैवाहिक सफर है। इससे पहले उन्होंने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे आयरा और जुनैद हैं।

रीना से अलग होने के बाद आमिर ने किरण राव से दूसरी शादी की थी, जिनसे उनका एक बेटा आजाद है। किरण से भी कुछ समय पहले उनका तलाक हो गया था।

दिलचस्प और सम्मानजनक बात यह है कि आमिर खान का अपनी दोनों पहली पत्नियों के साथ आज भी एक बेहतरीन और दोस्ताना रिश्ता कायम है।

अब आमिर खान अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर गौरी स्प्रैट के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसे लेकर उनके फैंस उन्हें लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं।

सादगी से भरी इस शादी में कौन होगा शामिल

आमिर खान और गौरी की यह शादी किसी बड़े तामझाम के बिना बेहद सादे ढंग से आयोजित की जा रही है। घर पर ही दोनों कानूनी तौर पर रजिस्टर मैरिज करने वाले हैं। इस खास जश्न में शामिल होने के लिए सिर्फ 150 लोगों को इंवाइट किया गया है। मेहमानों की लिस्ट में दोनों के परिवार के सदस्य, बेहद करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा चेहरे शामिल हैं।

बता दें कि गौरी की पहली शादी से उनका एक बेटा है जो उनके साथ ही रहता है। इस नए सफर की शुरुआत में आमिर खान के 3 बच्चे यानी बेटी आयरा खान, बेटा जुनैद खान और आजाद भी इस शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं।