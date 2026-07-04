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आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंधने को तैयार, कल मुंबई में एक निजी समारोह में लेंगे सात फेरे

By Loktej
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मुंबई, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान और उद्यमी गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को मुंबई स्थित आवास पर शादी करने जा रहे हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी करीब 25 साल पहले बेंगलुरु में एक मुलाकात से शुरू हुई थी, जो समय के साथ गहरे रिश्ते में बदल गई। अभिनेता ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर इस रिश्ते को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया था, जिसे वे अपने जीवन का एक नया और परिपक्व अध्याय मानते हैं।

गौरी के साथ आमिर की नई शुरुआत

पेशे से उद्यमी और फोटोग्राफी की समझ रखने वाली गौरी स्प्रैट फिलहाल आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आमिर का मानना है कि गौरी उनके जीवन में स्थिरता और अपार खुशी लेकर आई हैं। पूर्व पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने वाले आमिर, अब गौरी के साथ अपने भविष्य को लेकर बेहद सकारात्मक हैं और उन्हें पाकर खुद को ‘पूरा’ महसूस करते हैं।

निजी समारोह में होगा विवाह

आमिर खान ने स्पष्ट किया है कि शादी का समारोह बेहद सादगीपूर्ण और निजी होगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। विवाह की प्रक्रिया विशेष विवाह अधिनियम के तहत पूरी की जाएगी। अभिनेता ने अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों से इस विशेष अवसर के लिए आशीर्वाद की कामना की है। यह आमिर खान का तीसरा विवाह है, जिसके लिए वे काफी उत्साहित हैं।

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Tags: Bollywood Entertainment Amir Khan

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