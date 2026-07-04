मित्राज सार्वजनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऐतिहासिक परिवर्तन के उपलक्ष्य में धन्यवाद समारोह

सूरत, 4 जुलाई 2026: मित्राज सार्वजनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (MS-IDPT), सार्वजनिक विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के एससीईटी परिसर से नए एमएस-आईडीपीटी परिसर में ऐतिहासिक स्थानांतरण के अवसर पर धन्यवाद समारोह, टाइम कैप्सूल समर्पण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वर्ष 1995 में स्थापित AAERT एवं SSB फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर ने पिछले तीन दशकों में वास्तुकारों, योजनाकारों, इंटीरियर डिज़ाइनरों, कलाकारों तथा रचनात्मक पेशेवरों की अनेक पीढ़ियों का निर्माण किया है।

शैक्षणिक वर्ष 2026–27 से आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, प्लानिंग, फाइन आर्ट्स एवं विजुअल आर्ट्स के सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम नए मित्राज सार्वजनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (MS-IDPT) परिसर से संचालित होंगे।

इस अवसर पर संस्थान ने अपने पुराने परिसर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसकी गौरवशाली विरासत को नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यनारायण पूजा के साथ हुआ, जिसमें संस्थान की नई यात्रा के लिए मंगलकामना एवं आशीर्वाद प्राप्त किए गए।

इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए 'टाइमलेस स्ट्रक्चर एवं टाइम कैप्सूल' का समर्पण किया गया। इस कैप्सूल में संस्थान की वर्षों की उपलब्धियाँ, स्मृतियाँ, फोटोग्राफ, प्रकाशन, रिपोर्ट, संदेश तथा शिक्षकों, पूर्व छात्रों, विद्यार्थियों एवं शुभचिंतकों के योगदान को सुरक्षित रखा गया है। यह टाइम कैप्सूल जुलाई 2045 में फैकल्टी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर खोला जाएगा।

संस्थान की निरंतर प्रगति, हरित विकास एवं उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक स्वरूप सार्वजनिक एज्युकेशन सोसायटी तथा सार्वजनिक विश्वविद्यालय के गणमान्य अतिथियों द्वारा नौ आसोपालव के पौधों का रोपण किया गया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रबंधन, शिक्षकगण, कर्मचारी, विद्यार्थी, पूर्व छात्र एवं आमंत्रित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम ने संस्थान की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की नई यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।