सूरत : विश्व जागृति मिशन बालाश्रम में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल एवं साउथ गुजरात ब्राह्मण डॉक्टर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व जागृति मिशन बालाश्रम में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आचार्य राम कुमार पाठक के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आचार्य राम कुमार पाठक का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर आचार्य जी ने उपस्थित बच्चों एवं सदस्यों को प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम एवं विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाया। उन्होंने योग से शरीर को होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देते हुए नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बालाश्रम के बच्चों के साथ संस्था के पदाधिकारी, दीक्षित भाई-बहन एवं साउथ गुजरात ब्राह्मण डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई और इसके साथ ही आयोजन का समापन हुआ।