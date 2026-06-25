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अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर लगाई मुहर, कहा- मैं बहुत खुश हूँ और अब मैटरनिटी लीव पर जाऊंगी

By Loktej
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अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर लगाई मुहर, कहा- मैं बहुत खुश हूँ और अब मैटरनिटी लीव पर जाऊंगी

हैदराबाद, 25 जून (वेब वार्ता)। साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने आखिरकार अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों की पुष्टि कर दी है। एक हालिया कार्यक्रम के दौरान, प्रशंसकों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जल्द ही मैटरनिटी लीव पर जाने वाली हैं।

अपनी फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ की शानदार सफलता के बीच सामंथा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे इस नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

सामंथा और उनके पति, निर्देशक राज निदिमोरू, 1 दिसंबर 2025 को शादी के बंधन में बंधे थे। अभिनेत्री की प्रेग्नेंसी की अफवाहें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चल रही थीं, जिस पर उन्होंने आधिकारिक मुहर लगा दी है।

कार्यक्रम में मौजूद उनके पति राज भी अभिनेत्री के साथ इस खुशी को साझा करते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर फैंस में भारी उत्साह का माहौल है।

सामंथा अभिनीत फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है।

अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों को आश्वस्त किया है कि मैटरनिटी ब्रेक के बाद वे पूरी ऊर्जा के साथ एक नए रोमांचक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। फिलहाल, उनके फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस जोड़े को उनके आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं।

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Tags: Bollywood Entertainment

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