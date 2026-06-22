जब प्रीति जिंटा ने ‘कल हो ना हो’ के लिए दूसरी पसंद होने पर दी प्रतिक्रिया

मुंबई, 22 जून (वेब वार्ता)। जब फिल्म निर्माता करण जौहर ने अभिनेत्री प्रीति जिंटा से पूछा कि कल हो न हो में करीना कपूर के बाद दूसरी पसंद होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने इस सवाल का बेहद गरिमा और सौम्यता के साथ जवाब दिया।

‘कॉफी विद करण’ में अपनी उपस्थिति के दौरान, प्रीति जिंटा ने इस भूमिका की तुलना उस जींस की एक जोड़ी से की, जिसे किसी ने पहनकर देखा हो लेकिन खरीदा न हो।

उन्होंने कहा, “यह फिल्म मेरी किस्मत में थी।” एपिसोड के दौरान, करण जौहर ने प्रीति से पूछा, “करीना इस फिल्म के लिए पहली पसंद थीं। वास्तव में, करीना कपूर की जगह लेने पर आपको कैसा महसूस हुआ?”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रीति जिंटा ने कहा, “किसी ने मुझसे बहुत पहले यही सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, एक जींस पहनकर देखते हैं, वह आप पर अच्छी फिट बैठती है लेकिन आप उसे खरीदते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जींस आपकी है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसे पहनकर देखता है और खरीद लेता है।”

उन्होंने कहा, “मुझे याद है जब आपने मुझे फोन किया था। मैंने कहा, ठीक है, क्या मैं स्क्रिप्ट सुन सकती हूं? और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, तो मेरा पहला सवाल था, ‘करीना यह फिल्म क्यों नहीं करना चाहती थीं?’ उसके बाद हर जगह यही चर्चा होने लगी कि करीना पहली पसंद थीं।”

नवोदित निर्देशक निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित ‘कल हो ना हो’ की कहानी करण जौहर और निरंजर अयंगर ने लिखी थी।

यश जौहर द्वारा धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में थे। वहीं, जया बच्चन, सुषमा सेठ, रीमा लागू, लिलिट दुबे और डेलनाज इरानी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे।

न्यूयॉर्क सिटी की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म नैना कैथरीन कपूर (प्रीति जिंटा) की कहानी है, जो अपने पड़ोसी अमन माथुर (शाहरुख खान) से प्यार करने लगती है। हालांकि, एक गुप्त कारण के चलते अमन, नैना की जोड़ी उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित पटेल (सैफ अली खान) के साथ जमाने की कोशिश करता है।