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सोनू सूद की वंदे भारत यात्रा: संघर्ष के दिनों को याद कर हुए भावुक

 सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बीच रेलवे की प्रशंसा

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सोनू सूद की वंदे भारत यात्रा: संघर्ष के दिनों को याद कर हुए भावुक

मुंबई, 15 जून (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में ‘वंदे भारत’ ट्रेन में सफर करते हुए अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार एक्टर बनने का सपना लेकर नागपुर से मुंबई आए थे, तब स्थितियाँ आज की तुलना में बेहद कठिन थीं।

उस समय ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं और कई बार यात्री फर्श पर अखबार या पेपर बिछाकर रात गुजारने को मजबूर होते थे। इस बदलाव को देखकर अभिनेता काफी भावुक हो गए।

रेलवे की प्रगति की सराहना
सोनू सूद ने भारतीय रेलवे में आए आमूलचूल बदलावों की जमकर तारीफ की। उन्होंने वंदे भारत की विश्वस्तरीय सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता और कर्मचारियों के व्यवहार को सराहते हुए कहा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबा और सफल सफर तय किया है।

उन्होंने रेल मंत्रालय के प्रयासों को सराहा, जो यात्रियों के अनुभव को अधिक सुखद और आरामदायक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तीखी बहस
अभिनेता द्वारा रेलवे की प्रशंसा किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। जहाँ कुछ यूजर्स ने उनके विचारों का समर्थन किया, वहीं एक बड़े वर्ग ने उन्हें आम आदमी की समस्याओं की याद दिलाई।

कई लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें सामान्य श्रेणी (General Class) के डिब्बों में यात्रा करके वास्तविक हालातों को देखना चाहिए, जहाँ आज भी आम नागरिक रोजाना कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश हैं।

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Tags: Bollywood Entertainment Sonu Sood

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