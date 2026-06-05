सोनू निगम ने ‘बेवफा सनम’ के साथ अपनी ‘शुरुआत’ को याद किया

मुंबई, 05 जून (वेब वार्ता)। तीन दशकों से ज्यादा के करियर में कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर सोनू निगम ने शुक्रवार को अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने 1993 की फिल्म ‘बेवफा सनम’ के गाने ‘मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे’ की रिकॉर्डिंग के दिनों को याद किया।

सोनू ने 1993 में मुंबई के प्रतिष्ठित फिल्मिस्तान स्टूडियो गोरेगांव में नंबर की रिकॉर्डिंग से तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मेरी शुरुआत। मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे – बेवफा सनम। सितंबर, 1993 फिल्मिस्तान स्टूडियो गोरेगांव..”

सोनू ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में की थी। फिल्म के लिए उनका पहला गाना 1993 में आजा मेरी जान का ‘ओ आसमानवाले’ था।

उन्हें तलाश के टीवी सीरियल गाने ‘हम तो छैला बन गए’ और बाद में ‘अच्छा सिला दिया’, ‘संदेशे आते हैं’ और ‘ये दिल दीवाना’ गानों से पहचान मिली। 1999 में उनके एल्बम ‘दीवाना’ ने लोकप्रियता के नए आयाम को छुआ।

तीन दशकों से ज्यादा के अपने सफर में सोनू ने अपने करियर के दौरान 32 से ज्यादा भाषाओं में 6 हजार से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने कई नॉन-फिल्म एल्बम रिलीज किए हैं और कुछ हिंदी फिल्मों में एक्टिंग भी की है। सोनू को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके म्यूजिकल आइडल मोहम्मद रफी के नाम पर ‘मॉडर्न रफी’ कहा जाता है।

उन्होंने 2002 में राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित एक फंतासी एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ से एक वयस्क के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की।

फिल्म में अरमान कोहली, मनीषा कोइराला, सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, सोनू निगम, आफताब शिवदासानी, आदित्य पंचोली, रंभा और शरद कपूर हैं।

‘बेवफा सनम’ की बात करें तो यह गुलशन कुमार की डायरेक्ट की हुई एक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म है।

इसमें उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार, शिल्पा शिरोडकर, अरुणा ईरानी, ​​बीना बनर्जी, शक्ति कपूर और किरण कुमार ने काम किया है।

यह फिल्म सुंदर नाम के एक मशहूर क्रिकेटर की कहानी है, जिसे झूठे आरोपों में जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहने के दौरान उसे पता चलता है कि उसकी मंगेतर शीतल किसी और से शादी करने वाली है और गुस्से में आकर वह उसकी हत्या करने का फैसला करता है।