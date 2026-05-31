पैन-इंडिया पीरियड ड्रामा ‘इंडिया हाउस’ में नजर आएंगी सई मांजरेकर

मुंबई, 31 मई (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री सई मांजरेकर जल्द ही पैन-इंडिया पीरियड ड्रामा फिल्म ‘इंडिया हाउस’ में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी।

यह फिल्म 1905 के लंदन में स्वतंत्रता-पूर्व काल की वास्तविक घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें प्रेम और क्रांति की कहानी को दर्शाया गया है। फिल्म की शूटिंग हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में की गई है।

सई मांजरेकर, महेश मांजरेकर की बेटी हैं, और धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। सई मांजरेकर का कहना है कि उनके लिए सफलता का आधार केवल अनुशासन, मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण है।

उन्होंने कहा, “मैं हमेशा अपने फिल्मी बैकग्राउंड के आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी। मेरे लिए विकास लगातार सीखने, अपने काम से खुद को साबित करने और जमीन से जुड़े रहने में है।

”सई मांजरेकर ने कहा कि हर किसी की यात्रा में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन दूसरों से तुलना करने के बजाय व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए।

सई मांजरेकर ने साल 2019 में फिल्म दबंग 3 से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने ‘खुशी चौटाला’ का किरदार निभाया था और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

अब वह जल्द ही पीरियड ड्रामा ‘इंडिया हाउस’ में ‘सती’ नाम की भूमिका में नजर आएंगी, जिसमें उनका लुक पारंपरिक बताया जा रहा है।