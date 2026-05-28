विपुल अमृतलाल शाह के साथ काम करने का सपना पूरा हुआ: मनोज बाजपेई

मुंबई, 28 मई (वेब वार्ता)। बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेई का कहना है कि विपुल अमृतलाल शाह के साथ काम करने का उनका सपना पूरा हो गया है।

फिल्म गवर्नर के दिलचस्प टीज़र के बाद, जिसने पहले ही फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी थी, मेकर्स ने अब इसका एक बेहद दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

यह ट्रेलर भारत के आर्थिक इतिहास के एक ऐसे बेहद अहम और नाजुक दौर को दिखाता है, जब साल 1990 में देश कंगाली और दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। ट्रेलर में देश के उस तनावपूर्ण और

चुनौतीपूर्ण दौर को बखूबी कैद किया गया है, जिसे मनोज बाजपेई और अदा शर्मा की कमाल की परफॉर्मेंस ने और भी दमदार बना दिया है। फिल्म में मनोज बाजपेई मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और वे एक लंबे समय से विपुल अमृतलाल शाह के साथ काम करने का इंतजार कर रहे थे।

गवर्नर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बातचीत करते हुए मनोज बाजपेई ने कहा, मैं विपुल को कई सालों से जानता हूँ लेकिन हमें कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिला। मैं उनसे किसी प्रोजेक्ट के लिए पूछ भी रहा था क्योंकि वे इस इंडस्ट्री के एक बेहद सफल प्रोड्यूसर हैं।

लगभग 4.5 साल पहले उन्होंने इस फिल्म के लिए मुझसे संपर्क किया, मुझे इसका पहला ड्राफ्ट ही इतना रोमांचक लगा कि इसके बाद हमारी बातचीत लगातार चलती रही।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म गवर्नर 1990 के दशक में भारत के सबसे बुरे आर्थिक संकट को पर्दे पर लेकर आती है। ट्रेलर में एक बेहद दिलचस्प कहानी की झलक मिलती है, जहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेई एक गवर्नर के रूप में ऐसे अंदाज़ में नजर आ रहे हैं, जैसा उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया।

चिन्मय मांडलेकर द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह हैं। इसकी स्क्रिप्ट सुवेंदु भट्टाचार्यजी, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है।

फिल्म में जावेद अख्तर के लिखे गीत हैं, जिन्हें अमित त्रिवेदी ने अपने संगीत से सजाया है। यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।