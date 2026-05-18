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सलमान खान की शर्टलेस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के कमेंट ‘उफ्फ’ के बाद व्यूज एक मिलियन पार

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सलमान खान की शर्टलेस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

हैदराबाद, 18 मई (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के ‘भाईजान’ यानी सलमान खान अपनी आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

बीती 17 मई की रात को अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद हॉट शर्टलेस तस्वीर साझा की, जिसने रातों-रात इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है।

इस वायरल तस्वीर में सलमान खान काउच पर बिना शर्ट के बैठे नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके शानदार एब्स और कसरती बदन साफ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर के साथ सलमान ने एक गहरा कूटनीतिक कैप्शन लिखते हुए ‘अकेला’ और ‘तन्हा’ शब्द के बीच का अंतर प्रशंसकों को समझाया, जिसमें उनका अकेलापन साफ झलक रहा है।

इस पोस्ट को कुछ ही घंटों के भीतर 1.7 मिलियन (17 लाख) से अधिक लोगों ने लाइक किया है और कमेंट बॉक्स पूरी तरह से फायर इमोजी से भर गया है।

इस शर्टलेस तस्वीर ने न केवल आम प्रशंसकों बल्कि फिल्म और टीवी जगत के तमाम बड़े सितारों को भी कमेंट करने पर मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान सलमान खान की पूर्व प्रेमिका (एक्स गर्लफ्रेंड) और मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी के कमेंट ने खींचा है।

संगीता ने सलमान खान के इस काउच लुक पर कूटनीतिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट बॉक्स में ‘उफ्फ…’ लिखा और साथ ही कई फायर इमोजी भी पोस्ट किए।

संगीता के इस एक शब्द के कमेंट के बाद प्रशंसकों का उत्साह दोगुना हो गया है और इस कूटनीतिक सोशल मीडिया इंटरैक्शन की चर्चा हर तरफ डिजिटल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

अगर बात करें सलमान खान के वर्कफ्रंट की, तो वह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘मातृभूमि’ की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं, जिसकी आधिकारिक रिलीज डेट का प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है।

इसके अलावा, अभिनेता साउथ के दिग्गज फिल्म निर्माता वामसी पेडीपल्ली के साथ अपनी नई एक्शन फिल्म (अस्थाई नाम SV63/मैसेंजर) की शूटिंग में कड़े परिश्रम के साथ व्यस्त हैं।

इस नई फिल्म में सलमान खान के अपोजिट साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा कूटनीतिक भूमिका में नजर आने वाली हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों की मांग के अनुसार, सलमान खान इन दिनों जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अपना शारीरिक वजन काफी कम किया है और एक बार फिर अपने पुराने लीन और मस्कुलर अवतार में लौट आए हैं।

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Tags: Bollywood Entertainment Salman Khan

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