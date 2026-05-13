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तिग्मांशु-विजय संग सारा की दमदार परफॉरमेंस, आयुष्मान का दिखा एंटरटेनिंग अवतार

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तिग्मांशु-विजय संग सारा की दमदार परफॉरमेंस, आयुष्मान का दिखा एंटरटेनिंग अवतार

मुंबई, 13 मई (वेब वार्ता)। पति पत्नी और वो 2 एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान नजर आए हैं। फिल्म में तिग्मांशु धूलिया और विजय राज ने अपने दमदार अंदाज से लूट ली।

मुदस्सर अजीज एक बार फिर शादीशुदा जिंदगी में ‘वो’ के दिलचस्प ट्विस्ट के साथ हाजिर हैं। प्रयागराज के संगम से लेकर बनारस की गलियों तक बुनी गई यह कहानी फुल एंटरटेनमेंट का वादा करती है।

फिल्म में आयुष्मान खुराना एक जांबाज फॉरेस्ट ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो जानवरों का रेस्क्यू करते हैं।

आयुष्मान खुराना की जिंदगी में पत्रकार पत्नी यानी वामीका गब्बी और ऑफिस सहयोगी यानी रकुल प्रीत सिंह के साथ सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन असली हलचल तब मचती है जब उनकी पुरानी दोस्त के रूप में सारा अली खान की एंट्री होती है। एक बाहुबली नेता यानी तिग्मांशु धूलिया के बेटे से बचने के लिए सारा आयुष्मान को अपना ‘नकली मंगेतर’ बना लेती हैं।

फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज
फिल्म का ट्रेलर देखकर भले ही यह अंदाजा न लगा हो, लेकिन तीनों लीड अभिनेत्रियों के बीच सारा अली खान का काम सबसे ज्यादा प्रभावशाली और चौंकाने वाला है।

सारा ने जिस खूबसूरती और सहजता से कॉमेडी और अपनी इमोशनल भेद्य के बीच संतुलन बनाया है, वह काबिले तारीफ है। बिना किसी ओवर-द-टॉप मेलोड्रामा के, उन्होंने अपने किरदार की गहराई को बखूबी पकड़ा है।

फिल्म के फर्स्ट हाफ
फिल्म के फर्स्ट हाफ पर पूरी तरह से सारा का ही कब्जा है। आयुष्मान खुराना के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है, जो सिचुएशनल कॉमेडी को बहुत ही हल्के-फुल्के और मनोरंजक अंदाज में पेश करती है।

एक अभिनेत्री के तौर पर सारा का यह इवोल्यूशन (विकास) स्क्रीन पर साफ नजर आता है। इतने बड़े और शानदार कलाकारों की भीड़ में भी वह अपनी एक अलग चमक बिखेरती हैं। स्क्रीन पर उन्हें देखना इतना मजेदार है कि जब वह किसी सीन में नहीं होती हैं, तो दर्शक वाकई उनकी कमी महसूस करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म मुख्य रूप से सारा अली खान के बेहतरीन अभिनय के लिए देखी जानी चाहिए।

अन्य किरदारों ने भी बांधा समां
सारा के अलावा, ‘विक्की डोनर’ से लेकर अब तक इस तरह के किरदारों के निर्विवाद चैंपियन रहे आयुष्मान खुराना ने पूरी सहजता से फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है।

रकुल प्रीत सिंह ने फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में अपनी गंभीरता और कॉमिक टाइमिंग से चौंकाया है, जबकि वामीका गब्बी ने भी ग्लैमर और ड्रामा का अच्छा तड़का लगाया है। वहीं, फिल्म के असली ‘शो स्टॉपर्स’ तिग्मांशु धूलिया और विजय राज हैं। विजय राज के शानदार वन-लाइनर्स और तिग्मांशु का रसूखदार ‘भौकाल’ फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है।

कहां रह गई कमी मुदस्सर अजीज का निर्देशन और कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद स्क्रिप्ट कई जगह फ्लैट नजर आती है। फिल्म के कुछ पंच और सिचुएशंस पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाते हैं, जो इसे थोड़ा प्रिडिक्टेबल बना देते हैं।

इसके अलावा, यूपी के देसी बैकड्रॉप में पंजाबी गानों की भरमार और किरदारों का फीका पड़ता स्थानीय लहजा थोड़ा खटकता है।

फिल्म की रेटिंग
इन छोटी कमियों के बावजूद, ‘पति पत्नी और वो 2′ एक बेहतरीन और साफ-सुथरी फैमिली एंटरटेनर है। अगर आप आयुष्मान के फैन हैं और स्क्रीन पर सारा अली खान के एक नए, मैच्योर और शानदार अवतार का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो वीकेंड पर यह फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। बता दें कि फिल्म को 3 स्टार्स रेटिंग दी गई है।

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Tags: Bollywood Entertainment

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