लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

‘इंस्पेक्टर अविनाश 2’ में दिखेगा नया इमोशनल एंगल, उर्वशी रौतेला बोलीं- ‘मेरे किरदार की ताकत चुप्पी में छिपा संघर्ष’

By Loktej
On
‘इंस्पेक्टर अविनाश 2’ में दिखेगा नया इमोशनल एंगल, उर्वशी रौतेला बोलीं- ‘मेरे किरदार की ताकत चुप्पी में छिपा संघर्ष’

मुंबई (वेब वार्ता)। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ के दूसरे सीजन को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा भावनात्मक रूप से मजबूत दिखने वाला है। इस पर उर्वशी का कहना है कि इस बार उनके किरदार की सबसे बड़ी ताकत ‘चुप्पी में छिपा संघर्ष’ है। बाहर से शांत दिखने वाले मेरे किरदार के अंदर चल रहा लगातार मानसिक संघर्ष ही उसकी मजबूती है।

उर्वशी रौतेला ने अपने किरदार पूनम मिश्रा के बारे में बात करते हुए कहा, इस सीजन में मेरा किरदार सिर्फ एक सपोर्टिव पत्नी का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल रहा है। इस बार मेरे किरदार की सबसे बड़ी भावना ‘साइलेंस में सर्वाइवल’ (चुप्पी में छिपा संघर्ष) है, यानी ऐसा किरदार, जो बिना शोर किए, बिना अपनी भावनाओं को बाहर दिखाए, परिस्थितियों से लड़ता रहता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है।

उन्होंने कहा, क्राइम ड्रामा में आमतौर पर लोग सिर्फ हिंसा, ताकत और एक्शन देखते हैं, लेकिन असल कहानी उसके पीछे छिपे डर और अकेलेपन की होती है। मेरे किरदार के भीतर भावनात्मक अकेलापन और खुद को सुरक्षित रखने की लगातार कोशिश दिखाई देती है। मेरा किरदार बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर के डर और संघर्ष से लड़ रहा है। यही वजह है कि इस किरदार को निभाना मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है।

उर्वशी ने कहा, मुझे इस किरदार में सबसे ज्यादा आकर्षित इमोशन्स लगे। वह खुद को रोककर, सोचकर और धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। असली ताकत हमेशा जोर से बोलने या लड़ने में नहीं होती, बल्कि कई बार चुप रहकर भी हालात को संभालना सबसे बड़ी ताकत होती है। यही बात इस किरदार को खास बनाती है।

वेब सीरीज ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ का पहला सीजन साल 2023 में रिलीज हुआ था, जिसमें मुख्य भूमिका अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई थी। यह सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है और उत्तर प्रदेश के एक तेज-तर्रार पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा की कहानी दिखाती है, जो राज्य में अपराध को खत्म करने के लिए काम करता है।

पहले सीजन का निर्देशन नीरज पाठक ने किया था और इसमें कई कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। ‘इंस्पेक्टर अविनाश 2’ 15 मई से दर्शकों के लिए जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood

Related Posts

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने ‘टोपी’ का जिक्र करके फैंस को दी खास सलाह

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने ‘टोपी’ का जिक्र करके फैंस को दी खास सलाह

तमिलनाडु चुनाव 2026: थलपति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत पर उमड़ा फिल्मी सितारों का प्यार

तमिलनाडु चुनाव 2026: थलपति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत पर उमड़ा फिल्मी सितारों का प्यार

संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के लिये मई की शुरुआत में शुरू होगी भव्य गाने की शूटिंग

संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के लिये मई की शुरुआत में शुरू होगी भव्य गाने की शूटिंग

करण जौहर का इमोशनल मोमेंट, शाहरुख खान को बताया अपनी सफलता की वजह

करण जौहर का इमोशनल मोमेंट, शाहरुख खान को बताया अपनी सफलता की वजह