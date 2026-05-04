लातूर में रितेश देशमुख का भव्य स्वागत, ‘राजा शिवाजी’ पर फैंस का जबरदस्त प्यार*

मुंबई, 03 मई (वेब वार्ता)। फिल्म ‘राजा शिवाजी’ रिलीज होने के बाद जब रितेश देशमुख लातूर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पहुंचे, तो उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ । रितेश देशमुख को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। यह माहौल लोगों के प्यार, गर्व और अपनेपन को दिखा रहा था।पूरा माहौल बहुत उत्साह भरा और अपनापन महसूस कराने वाला था। करीब 700 बाइक सवार उनके साथ शहर में चले और रास्ते में खड़े लोग उनका स्वागत करते रहे और नारे लगाते रहे।

इस भीड़ की खास बात सिर्फ इसकी संख्या नहीं थी, बल्कि लोगों का सच्चा प्यार और जुड़ाव था। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, फिर भी लोग खुद ही उन्हें देखने आ गए। महाराष्ट्र से उनके गहरे जुड़ाव की वजह से रितेश और लोगों के बीच का रिश्ता साफ दिखाई दे रहा था।

‘राजा शिवाजी’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। पहले दिन फिल्म ने 12.40 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 11.50 करोड़ रुपये कमाए। यानी दो दिनों में कुल 23.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। फिल्म को मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में अच्छे रिव्यू मिले हैं और दर्शकों ने भी इसे काफी पसंद किया है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है और इसे भव्य तरीके से दिखाया गया है।

जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत ‘राजा शिवाजी’ को मुंबई फिल्म कंपनी ने बनाया है। इसे ज्योति देशपांडे और जिनिलीया देशमुख ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को मराठी और हिंदी में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और भारत के इतिहास को शानदार अंदाज में दिखाती है।