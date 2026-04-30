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25 साल बाद तब्बू और अक्षय कुमार का रोमांस, भूत बंगला के ओ री ओ सांवरिया ने जीता दिल

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25 साल बाद तब्बू और अक्षय कुमार का रोमांस, भूत बंगला के ओ री ओ सांवरिया ने जीता दिल

मुंबई, 30 अप्रैल (वेब वार्ता)। अक्षय कुमार और तब्बू 25 साल बाद भूत बंगला के ‘ओ री ओ सांवरिया’ में साथ नजर आए। फिल्म 120 करोड़ पार कर चुकी है और गाने में दोनों की केमिस्ट्री अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल ‘भूत बंगला’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के दो हफ्तों के भीतर ही 120 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसकी लोकप्रियता को साफ दर्शाता है।

इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का नया गाना ‘ओ री ओ सांवरिया’ रिलीज किया है, जिसने आते ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है।

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है अक्षय कुमार और तब्बू की केमिस्ट्री, जो करीब 25 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन पर देखने को मिली है। इससे पहले दोनों को साथ में हेरा फेरी में देखा गया था, और अब इतने लंबे समय बाद उनका साथ आना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। ‘ओ री ओ सांवरिया’ एक क्लासिकल टच वाला रोमांटिक गाना है, जिसमें तब्बू का ग्रेसफुल डांस और अक्षय कुमार का इमोशनल एक्सप्रेशन गाने को खास बनाता है।

ओ री ओ सांवरिया की केमिस्ट्री
‘ओ री ओ सांवरिया’ गाने में तब्बू जहां अपने नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती नजर आती हैं, वहीं अक्षय कुमार उनके प्यार में डूबे हुए दिखाई देते हैं। इस गाने की झलक कहीं न कहीं भुल भुलैया 3 के चर्चित गाने ‘आमी जे तोमार 3.0’ की याद भी दिलाती है, हालांकि दोनों के म्यूजिक और लिरिक्स पूरी तरह अलग हैं। इस खूबसूरत गाने को श्रेया घोषाल, जावेद अली और पृथ्वी गंधर्व ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल यतींद्र मिश्र ने लिखे हैं।

फिल्म के स्टार कास्ट
‘ओ री ओ सांवरिया’ गाने की धुन और विजुअल्स मिलकर इसे एक क्लासिकल और रोमांटिक फील देते हैं, जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। फिल्म की बात करें तो ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार, तब्बू के अलावा वामिका गब्बी और राजपाल यादव भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं।

इस फिल्म के जरिए प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की हिट जोड़ी ने करीब 16 साल बाद वापसी की है। इससे पहले दोनों ने ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’ और खट्टा मीठा जैसी कई सफल फिल्में दी हैं।

भूत बंगला का कलेक्शन
दिलचस्प बात यह है कि ‘भूत बंगला’ ने बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ जैसी बड़ी फिल्मों के बीच भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। फिल्म का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और ग्लोबल स्तर पर भी इसे शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

कुल मिलाकर, ‘ओ री ओ सांवरिया’ गाने ने न सिर्फ फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ाया है, बल्कि अक्षय कुमार और तब्बू की जोड़ी को एक बार फिर दर्शकों के दिलों में जिंदा कर दिया है।

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Tags: Bollywood Entertainment Akshay Kumar

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