‘रामायण पार्ट 1’ में रणबीर कपूर और यश का नहीं होगा आमना-सामना

हैदराबाद, 15 अप्रैल (वेब वार्ता)। नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर साउथ सुपरस्टार यश ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने प्रशंसकों को चौंका दिया है।

एक इंटरव्यू के दौरान यश ने स्पष्ट किया कि दो भागों वाली इस महागाथा के पहले भाग में वह और रणबीर कपूर (भगवान राम) एक साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे।

यश ने बताया कि फिल्म की संरचना कुछ इस तरह की गई है कि पहले भाग में राम और रावण के अपने-अपने अलग साम्राज्य और जीवन यात्रा को दिखाया गया है।

दोनों दिग्गज कलाकारों का महामुकाबला और आमना-सामना केवल फिल्म के दूसरे भाग में होगा, जो दर्शकों के लिए अगले साल का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा।

यश ने भले ही रणबीर के साथ शूटिंग न की हो, लेकिन उन्होंने रणबीर कपूर के अभिनय और व्यक्तित्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रणबीर एक शानदार अभिनेता हैं और उनके बीच आपसी सम्मान का गहरा रिश्ता है।

यश के अनुसार, रामायण जैसी भव्य और असाधारण फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम का लक्ष्य एक ही है—कहानी को उसकी पूरी गरिमा के साथ पेश करना।

उन्होंने बताया कि भले ही वे पहले भाग में एक साथ नहीं दिख रहे, लेकिन पूरी टीम के बीच गजब का तालमेल है और सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अपने किरदार ‘रावण’ के बारे में बात करते हुए यश ने कहा कि यह केवल अच्छाई और बुराई की साधारण लड़ाई नहीं है। उनके अनुसार, रावण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो संगीत और शास्त्रों में निपुण होने के बावजूद अपने कर्मों से परिभाषित होता है।

यश इस किरदार को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, जहाँ वह दिखाना चाहते हैं कि आपके कौशल चाहे कितने भी महान क्यों न हों, अंततः आपके निर्णय ही आपकी नियति तय करते हैं। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज के लिए तैयार है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।