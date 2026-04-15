अहान पांडे और अनीत पड्डा की पेप्सी कैंपेन ने 2.5 बिलियन व्यूज़ पार किये

मुंबई, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। अहान पांडे और अनीत पड्डा के पेप्सी के लेटेस्ट समर कैंपेन ने इंस्टाग्राम पर रिलीज़ के एक महीने के भीतर 2.5 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है।

यह भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ब्रांड फिल्मों में से एक बनकर उभरा है और यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी के कलाकार पॉप कल्चर की बातचीत को किस तरह आकार दे रहे हैं।

ऐसे समय में जब ब्रांड्स बिखरे हुए ऑडियंस अटेंशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यह कैंपेन अपने एंटरटेनमेंट-फर्स्ट अप्रोच के कारण अलग नजर आता है, जो विज्ञापन और कंटेंट के बीच की सीमाओं को धुंधला करता है। यह फिल्म तेजी से ऑनलाइन ट्रेंड करने लगी, जहां दर्शकों ने इस जोड़ी की नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और युवा ऊर्जा को काफी पसंद किया। इंस्टाग्राम पर इस कैंपेन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जो हाई शेयरबिलिटी और लगातार ऑडियंस एंगेजमेंट के कारण और भी बढ़ता गया।

टीज़र से रिवील तक की कहानी के रूप में डिजाइन किए गए इस कैंपेन ने पहले दर्शकों में जिज्ञासा और चर्चाएं पैदा कीं और फिर ब्रांड कनेक्शन को सामने लाया। इस अप्रोच ने लगातार चर्चा और दोबारा देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। यह फॉर्मेट और इसके लीड एक्टर्स की रिलेटेबिलिटी इसे पारंपरिक विज्ञापन से ज्यादा एक एंटरटेनमेंट कंटेंट के करीब ले जाती है।

इस कैंपेन को लेकर बातचीत का एक बड़ा हिस्सा अहान पांडे और अनीत पड्डा के इर्द-गिर्द भी रहा, जिन्हें एक नई पहचान के साथ उभरते हुए चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। उनकी अलग, निडर और बिना फिल्टर की स्क्रीन प्रेज़ेंस ने उन्हें डिजिटल स्पेस की भीड़ में अलग पहचान दिलाई है।