बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन का लग्जरी गैराज

हैदराबाद, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के ‘रूह बाबा’ यानी कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और शानदार कारों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं।

उनके गैराज की शोभा बढ़ाने वाली सबसे खास गाड़ी मैकलारेन जीटी (McLaren GT) है, जो उन्हें फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ की सफलता के बाद तोहफे में मिली थी। इसके अलावा, उनके पास लैम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus) जैसी पावरफुल एसयूवी भी है।

हाल ही में उन्होंने अपने कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज वी क्लास को शामिल किया है, जिसकी कीमत करीब 1.4 करोड़ रुपये है, जो एक्टर के लग्जरी और कंफर्ट के प्रति प्यार को दर्शाती है।

हर अंदाज के लिए अलग सवारी

कार्तिक आर्यन का कार कलेक्शन केवल स्पीड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वर्सेटिलिटी का भी ध्यान रखा गया है। उनके बेड़े में रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जो स्टाइल और पर्सनैलिटी का बेहतरीन मेल पेश करती हैं।

ये गाड़ियां दिखाती हैं कि कार्तिक को न केवल हाई-परफॉर्मेंस इंजन पसंद हैं, बल्कि वे डेली ड्राइविंग के लिए क्लासिक और आरामदायक सफर को भी प्राथमिकता देते हैं। उनकी ये गाड़ियां अक्सर मुंबई की सड़कों पर पैपराज के कैमरों में कैद होती रहती हैं।

दमदार बाइक्स के भी शौकीन हैं कार्तिक

कारों के दीवाने होने के साथ-साथ कार्तिक को दोपहिया वाहनों का भी जबरदस्त शौक है। उनके बाइक कलेक्शन में डुकाटी स्क्रैम्ब्लर 1100 (Ducati Scrambler 1100) जैसी स्पोर्टी बाइक के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और क्लासिक 350 जैसी मजबूत और क्लासिक बाइक्स मौजूद हैं।

यह गैराज साबित करता है कि कार्तिक आर्यन एक सच्चे ऑटोमोबाइल प्रेमी हैं, जिन्हें खुली सड़क पर रफ्तार और इंजीनियरिंग की बारीकियों का आनंद लेना बखूबी आता है। उनका यह शानदार कलेक्शन किसी भी कार प्रेमी के लिए एक सपना हो सकता है।