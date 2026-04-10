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मनोरंजन

अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन पर बॉलीवुड सितारों ने लुटाया प्यार, शाहरुख-सलमान ने साझा की अनदेखी तस्वीरें, सोशल मीडिया पर ‘छोटे भाई’ के लिए लिखे भावुक संदेश

By Loktej
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मुंबई, 10 अप्रैल (वेब वार्ता)। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर बॉलीवुड के ‘किंग’ शाहरुख खान से लेकर ‘दबंग’ सलमान खान तक, मनोरंजन जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। शाहरुख खान ने अनंत की सादगी और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सकारात्मकता का प्रतीक बताया। वहीं, रणवीर सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अनंत के साथ एक मस्ती भरी फोटो साझा कर अपने खास दोस्त को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं भेजी हैं।

सलमान खान का दिल जीतने वाला अंदाज

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनंत अंबानी के साथ कई पुरानी और अनदेखी तस्वीरें साझा कीं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सलमान ने एक बेहद फिल्मी और इमोशनल अंदाज में अनंत को ‘प्योर आत्मा’ बताते हुए लिखा कि यह व्यक्ति भविष्य में देश का नाम और ऊंचा करेगा। उन्होंने अनंत को अपने छोटे भाई जैसा बताते हुए अनंत अंबानी जिंदाबाद के नारे के साथ अपना प्यार जाहिर किया। सलमान के इस पोस्ट को प्रशंसकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अनंत को दिल और दिमाग का ‘असली अंबानी’ करार दिया है।

संजय दत्त ने महादेव से मांगी लंबी उम्र

दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ने भी अनंत अंबानी के साथ अपनी गहरी दोस्ती को उजागर करते हुए उन्हें सबसे दयालु इंसान बताया। संजय दत्त ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अनंत के साथ अपनी तस्वीर साझा की और महादेव से उनके अच्छे स्वास्थ्य और हर कार्य में सफलता की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा कि अनंत उनके लिए हमेशा एक छोटे भाई की तरह रहे हैं और ईश्वर उन्हें सदा खुश रखे। गौरतलब है कि अनंत अंबानी की बॉलीवुड के लगभग हर बड़े सितारे के साथ करीबी बॉन्डिंग है, जिसकी झलक आज उनके जन्मदिन पर पूरे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है।

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Tags: Bollywood

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