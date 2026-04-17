लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

‘भूत बंगला’ के पेड प्रीव्यू ने की करोड़ों की कमाई

ओपनिंग डे पर 15 करोड़ के कलेक्शन की उम्मीद

On
‘भूत बंगला’ के पेड प्रीव्यू ने की करोड़ों की कमाई

 हैदराबाद, 17 अप्रैल (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल बाद बड़े पर्दे पर ‘भूत बंगला’ के साथ धमाकेदार वापसी की है।

17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क के अनुसार, 16 अप्रैल को हुए पेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.50 से 3.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

‘भूल भुलैया’ जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाली इस जोड़ी को देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह है, जो पेड प्रीव्यू के आंकड़ों से साफ झलक रहा है। फिल्म को सोशल मीडिया पर दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसे देखते हुए ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ‘भूत बंगला’ अपने पहले दिन करीब 15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। यह अक्षय कुमार की पिछली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ (12.50 करोड़) के ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती नजर आ रही है।

नॉन-हॉलीडे वीक में रिलीज होने के बावजूद, प्रियदर्शन की कॉमेडी शैली और अक्षय की कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म के प्रति जबरदस्त क्रेज पैदा किया है, जिससे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का जलवा कायम है, जिसने भारत में 1100 करोड़ और दुनियाभर में 1738 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है।

इसके बावजूद ‘भूत बंगला’ की कमाई पर कोई असर नहीं दिख रहा है। फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और मिथिला पालकर जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं।

परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमेडी तिकड़ी ने दर्शकों को फिर से हंसने पर मजबूर कर दिया है, जिससे फिल्म की लंबे समय तक टिकने की संभावना बढ़ गई है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment Akshay Kumar

Related Posts

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन का लग्जरी गैराज

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन का लग्जरी गैराज

रश्मिका के जन्मदिन पर मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज! ‘मायसा’ का नया पोस्टर रिलीज

रश्मिका के जन्मदिन पर मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज! ‘मायसा’ का नया पोस्टर रिलीज

अहान पांडे और अनीत पड्डा की पेप्सी कैंपेन ने 2.5 बिलियन व्यूज़ पार किये

अहान पांडे और अनीत पड्डा की पेप्सी कैंपेन ने 2.5 बिलियन व्यूज़ पार किये

रश्मिका को पहली ही हिंदी फिल्म से मिला हिट करियर

रश्मिका को पहली ही हिंदी फिल्म से मिला हिट करियर