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सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की जादुई केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

मातृभूमि फिल्म के ब्लॉकबस्टर गाने ‘चांद देख लेना’ का मेकिंग वीडियो जारी

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सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की जादुई केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

हैदराबाद, 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। सलमान खान फिल्म्स (SKF) म्यूजिक ने प्रशंसकों के पसंदीदा गाने ‘चांद देख लेना’ का एक विशेष बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो जारी किया है, जो इस रूहानी गाने के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस मेकिंग वीडियो में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के बीच की शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हर फ्रेम में जीवंत होती नजर आ रही है। वीडियो में कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट भी कलाकारों को ग्रेसफुल स्टेप्स सिखाती और बारीकियों के

साथ गाइड करती दिख रही हैं। स्टूडियो ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “हर उस फ्रेम के पीछे का सफर जिसे आपने पसंद किया,” जो पहले से ही चार्टबस्टर बन चुके इस गाने के प्रति प्रशंसकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है।

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने किया है, जबकि इसका निर्देशन चर्चित डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने किया है।

यह फिल्म बहादुरी, त्याग और मानवीय लचीलेपन की एक निडर कहानी पेश करने का वादा करती है, जिसमें चित्रांगदा सिंह एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी।

गौरतलब है कि बीते साल सलमान खान की फिल्म ‘सिकंदर’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसके बाद अब ‘भाईजान’ के प्रशंसकों को ‘मातृभूमि’ से बड़ी उम्मीदें हैं। फिल्म के नए पोस्टर्स और गानों ने दर्शकों के बीच पहले ही एक सकारात्मक माहौल बना दिया है, जिससे यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है।

फिल्म की रिलीज को लेकर फिल्मी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पहले ‘मातृभूमि’ के 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने की संभावना थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स और नए पोस्टर्स में रिलीज डेट का जिक्र न होना किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है।

माना जा रहा है कि मेकर्स अब इस फिल्म को स्वतंत्रता दिवस 2026 के बड़े मौके पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, ताकि फिल्म की देशभक्ति वाली थीम को दर्शकों का भरपूर साथ मिल सके।

सलमान खान के फैंस अब आधिकारिक रिलीज डेट के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि यह फिल्म अगस्त में रिलीज होती है, तो इसे बॉक्स ऑफिस पर लंबी छुट्टी और राष्ट्रीय भावना का जबरदस्त लाभ मिल सकता है।

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Tags: Bollywood Entertainment Salman Khan

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