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श्रुति शर्मा बनेंगी आइकॉनिक शो ऑफिस ऑफिस सीज़न 2 की नई लीड

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श्रुति शर्मा बनेंगी आइकॉनिक शो ऑफिस ऑफिस सीज़न 2 की नई लीड

मुंबई, 27 मई (वेब वार्ता)। अभिनेत्री श्रुति शर्मा ऑफिस ऑफिस सीज़न 2 में मुख्य भूमिका निभाती नज़र आएँगी। भारतीय टेलीविज़न के सुनहरे दौर के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज़ में से एक ऑफिस ऑफिस सीज़न अब एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने लौट रहा है। इस बहुप्रतीक्षित वापसी की सबसे खास बात यह है कि अभिनेत्री श्रुति शर्मा इस नए सीज़न में मुख्य भूमिका निभाती नज़र आएँगी।

अपने तीखे व्यंग्य, सरकारी दफ्तरों की जमीनी सच्चाइयों और यादगार किरदारों के लिए मशहूर रहा ऑफिस ऑफिस सीज़न  आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखता है। ऐसे में, शो के दूसरे सीज़न का हिस्सा बनना श्रुति शर्मा के लिए सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक बेहद भावुक और व्यक्तिगत अनुभव भी है।

शो से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए, श्रुति ने कहा, ऑफिस ऑफिस से मेरी बेहद खास यादें जुड़ी हैं। स्कूल से लौटने के बाद मैं अपनी माँ के साथ खाना खाते हुए इस शो के एपिसोड्स देखा करती थी।

इसी वजह से मुझे इसके सभी किरदार, उनकी अदाएँ और मशहूर डायलॉग्स आज भी याद हैं। जब मैंने इस नए सीज़न की शूटिंग शुरू की, तो पूरा अनुभव बेहद नॉस्टैल्जिक लगा।

जिस शो को देखकर मैं बड़ी हुई, आज उसी शो की लीड बनना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।उन्होंने कहा, इस शो को प्राइम टाइम स्लॉट मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इस नए सीज़न को उतना ही प्यार देंगे, जितना मैंने इसके पहले सीज़न को दिया था। जैसे इसके पुराने किरदार मेरे बचपन का हिस्सा बन गए थे, वैसे ही उम्मीद है कि मैं भी इस सीज़न के जरिए किसी बच्चे की पसंदीदा कॉमेडी किरदार बन पाऊँ श्रुति शर्मा ने भारतीय टेलीविज़न पर अपने दमदार अभिनय से लगातार अपनी अलग पहचान बनाई है।

उन्होंने गठबंधन में एक सशक्त आईपीएस अधिकारी का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की थी। इसके बाद नज़र 2;नमक इश्क का और हाल ही में रिलीज़ हुए मिट्टीजैसे शोज़ में अपने प्रभावशाली अभिनय से उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की।

अब तक दर्शकों ने श्रुति को मुख्य रूप से गंभीर और इमोशनल किरदारों में पसंद किया है, लेकिन ऑफिस ऑफिस सीज़न 2उनके करियर का एक बेहद दिलचस्प मोड़ साबित होने वाला है, जहाँ वे पहली बार पूरी तरह कॉमिक स्पेस में नजर आएँगी।

प्राइम टाइम स्लॉट, पुराने शो की नॉस्टैल्जिक यादें और आज के दौर के रिलेटेबल ह्यूमर का बेहतरीन मिश्रण लिएऑफिस ऑफिस सीज़न 2 इस साल के सबसे चर्चित टेलीविज़न शोज़ में से एक बन चुका है।

अब दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है कि श्रुति शर्मा इस नए दौर के ऑफिस ऑफिस की मज़ेदार और अफरा-तफरी भरी दुनिया को किस अंदाज़ में स्क्रीन पर पेश करती हैं। यह शो दूरदर्शन और वेव्स ओटीटी पर पर जल्दी ही प्रसारित किया जाएगा।

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Tags: Entertainment OTT

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