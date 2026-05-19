मेकर्स की जेब पर भारी पड़े मोहनलाल…दृश्यम-3 की स्टारकास्ट की कमाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश!

मुंबई, 19 मई (वेब वार्ता)। साउथ इंडस्ट्री की मलयालम फिल्म दृश्यम एक बार फिर से सिनेमा घरों में धमाल मचाने आ रही है। सस्पेंस और थ्रेलर से भरपूर ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है।

निर्देशक जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी फिल्म दृश्यम-3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है।

खबरों के मुताबिक दृश्यम-3 के लिए अभिनेता मोहनलाल ने 20 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है। बता दें कि पहले पार्ट के लिए मोहनलाल ने 5-6 करोड़ ही चार्ज किए थे। दृश्यम-2 की बात करें तो इसके लिए उन्होंने 10-12 करोड़ रुपये चार्ज किए थे।

दृश्यम 3 स्टारकास्ट की फीस चर्चा में (सोर्स- सोशल मीडिया)

फिल्म में अभिनेता मोहनलाल की बेटी का रोल निभाने वाली कलाकारों की फीस भी इस बार बढ़ गई है। छोटी बेटी अनु के किरदार करने वाली एस्थर अनिल को करीब 25 लाख रुपये मिले है। तो वहीं बड़ी बेटी अंजू का रोल निभाने वाली अनसिबा हसन को खबरों के अनुसार 1 करोड़ रुपये दिए गए है।

मजेदार बात ये है, कि इस फिल्म का पागलपन सिर्फ मलयालम सिनेमा तक नहीं है। बल्कि हिंदी सिनेमा में भी इस फिल्म की लोकप्रियता बढ़ गई है। खासकर ओटीटी पर रिलीज होने के बाद लोगों में इस फिल्म का क्रेज ज्यादा देखने को मिला।