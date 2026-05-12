79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल का फ्रांस में शानदार आगाज: आलिया भट्ट समेत कई भारतीय सितारे बिखेरेंगे रेड कार्पेट पर जलवा

फ्रांस, 12 मई (वेब वार्ता)। सिनेमा और फैशन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ’79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल’ का आज 12 मई से फ्रांस के खूबसूरत शहर फ्रेंच रिवेरा में शानदार शुभारंभ होने जा रहा है।

23 मई तक चलने वाले इस 12 दिवसीय भव्य समारोह में दुनिया भर के दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता शिरकत करेंगे। भारतीय समयानुसार आज देर रात पैलेस डेस फेस्टिवल एट द कॉग्ने में ओपनिंग सेरेमनी आयोजित होगी। इस बार भी फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण प्रतिष्ठित ‘पाम डी ओर’ पुरस्कार और रेड कार्पेट पर सितारों का अनोखा फैशन अवतार रहने वाला है।

इस साल कान्स में भारतीय दल का नेतृत्व बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट कर रही हैं, जो फ्रेंच रिवेरा पहुंच चुकी हैं। उनके अलावा रेड कार्पेट पर तारा सुतारिया, करण जौहर, अदिति राव हैदरी और पंजाबी सुपरस्टार एमी विर्क जैसे सितारे भी अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे।

कल्याणी प्रियदर्शन और उर्वशी रौतेला के भी इस साल शो की शोभा बढ़ाने की संभावना है। भारतीय प्रशंसकों के लिए यह गर्व का पल होगा जब देसी कलाकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अगर आप कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी और सितारों की रेड कार्पेट वॉक को लाइव देखना चाहते हैं, तो इसकी स्ट्रीमिंग कान्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

1939 में शुरू हुआ यह वार्षिक समारोह दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय फिल्म उत्सवों में से एक है। यहां केवल फैशन ही नहीं, बल्कि वैश्विक सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग और प्रीमियर भी किए जाते हैं, जो इसे कला और मनोरंजन का एक बेजोड़ संगम बनाते हैं।