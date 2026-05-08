गुजराती ब्लॉकबस्टर लालो  का प्रीमियर 17 मई को सोनी मैक्स पर होगा

मुंबई, 08 मई (वेब वार्ता)। सोनी मैक्स ने लालो कृष्ण सदा सहायते के टेलीविज़न प्रीमियर का ऐलान किया है। दुनियाभर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने और शानदार रिव्यू पाने वाली यह फिल्म अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, जो कि अब 17 मई को दोपहर एक बजे सोनी मैक्स पर देशभर के दर्शकों का दिल जीतने आ रही है।



लालो ने एक बेहतरीन फिल्म के तौर पर दर्शकों से खूब प्रशंसा बटोरी है, जिसमें दमदार कहानी, शानदार एक्टिंग और गहरी सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है।

थिएटर में इस फिल्म ने न सिर्फ जबरदस्त कमाई की, बल्कि अलग-अलग समुदायों में चर्चा का विषय भी बनी और हाल के समय की सबसे पसंदीदा गुजराती फिल्मों में अपनी खास जगह बनाने में भी कामयाब रही। फिल्म की भक्ति से जुड़ी थीम और भावनात्मक कहानी ने दर्शकों के दिल को छुआ, जिससे यह एक बड़ी हिट और क्रिटिक्स की पसंदीदा फिल्म बनकर सामने आई।

यह फिल्म लालजी धनसुख परमार की कहानी है, जो एक साधारण रिक्शा चालक है और एक फार्महाउस में फंस जाता है। यहाँ वह अपने अतीत से जुड़ी परेशानियों का सामना करता है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं।

खुद को समझने और बदलने की उसकी यह यात्रा पहले ही लाखों लोगों को प्रेरित कर चुकी है और अब टेलीविज़न के माध्यम से और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुँचने के लिए तैयार है।

लालजी का किरदार करण जोशी ने निभाया है, उनके साथ रीवा राछ, भगवान श्रीकृष्ण के रूप में श्रुहद गोस्वामी और मिश्टी कडेचा नजर आती हैं। इस फिल्म का निर्देशन अंकित साखिया ने किया है, जिन्होंने भक्ति, ड्रामा और बदलाव की भावना को एक साथ जोड़कर एक दिल छू लेने वाली कहानी पेश की है।

लालो में भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में श्रुहद गोस्वामी ने कहा, लालो में कृष्ण का किरदार निभाना मेरे लिए एक ऐसी यात्रा थी, जिसमें मैंने भक्ति की गहराई और इंसान की मजबूती दोनों को करीब से महसूस किया। फिल्म की शानदार सफलता ने यह प्रदर्शित किया कि दर्शक इसकी भावना से कितनी गहराई से जुड़े।

अब जब सोनी मैक्स लालो को देशभर के घरों तक ला रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण का मार्गदर्शन और उम्मीद का संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा। थिएटर से लेकर टीवी तक, यह कहानी अपनी इस खास यात्रा को आगे बढ़ा रही है।