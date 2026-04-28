संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के लिये मई की शुरुआत में शुरू होगी भव्य गाने की शूटिंग

मुंबई, 28 अप्रैल (वेब वार्ता)। बॉलीवुड फिल्मकार संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर के एक भव्य गाने की शूटिंग मई की शुरुआत में शुरू हो सकती है।

भारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज निर्देशकों में से एक, संजय लीला भंसाली, अपने अब तक के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं।

लव एंड वॉर नाम की इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में एक साथ नजर आएंगे।

एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा के रूप में देखी जा रही यह फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रही है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल पूरे जोरों पर है।

भंसाली इसे एक शानदार सिनेमाई अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच, सूत्रों से पता चला है कि लव एंड वॉर अब एक बड़े गाने की शूटिंग की तैयारी कर रही है, जिसके आने वाले दिनों में शुरू होने की उम्मीद है।

सूत्र ने खुलासा किया, लव एंड वॉर के एक गाने का शूटिंग शेड्यूल मई की शुरुआत में शुरू होने वाला है। चूंकि संजय लीला भंसाली की फिल्मों की भव्यता हमेशा शानदार होती है, इसलिए यह 15 से 20 दिनों का शेड्यूल होगा।

इस अपडेट ने फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों, खासकर गानों में अपनी भव्य सोच के लिए जाने जाते हैं, इसलिए दर्शकों को एक बार फिर उनकी सिग्नेचर स्टाइल वाली शानदार सिनेमाई कहानी और विजुअल्स का इंतजार है।

संजय लीला भंसाली के इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने से उम्मीदें आसमान पर हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग शैली है जिसमें बारीकी, भव्य विजुअल्स और गहरी भावनाएं होती हैं।

रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे सितारों का एक साथ आना फिल्म के उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे लव एंड वॉर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है।