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अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, शूटिंग के बीच लिया ब्रेक, विजन करेक्शन के बाद जल्द करेंगे वापसी

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अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, शूटिंग के बीच लिया ब्रेक, विजन करेक्शन के बाद जल्द करेंगे वापसी

मुंबई, 07 मई (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बीच उनकी सेहत से जुड़ी एक खबर सामने आई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता ने हाल ही में अपनी आंख की सर्जरी करवाई है, जिसके चलते उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षय कुमार की यह सर्जरी 6 मई को हुई और यह एक माइनर प्रक्रिया थी।

बताया जा रहा है कि यह सर्जरी उनके विजन करेक्शन के लिए की गई है। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय आराम करने की सलाह दी है, जिसके चलते उन्होंने काम से छोटा ब्रेक लिया है।

हालांकि राहत की बात यह है कि सर्जरी सफल रही है और अक्षय जल्द ही अपने काम पर लौट सकते हैं। अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए जाने जाने वाले अक्षय आमतौर पर बिना ब्रेक के लगातार काम करते हैं, ऐसे में यह छोटा ब्रेक उनके लिए जरूरी माना जा रहा है। 

शूटिंग शेड्यूल किया पूरा
सर्जरी से पहले अक्षय कुमार ने निर्देशक अनीस बज़्मी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म का केरल शेड्यूल पूरा किया। इस फिल्म में उनके साथ विद्या बालन और राशि खन्ना भी नजर आने वाली हैं।

अक्षय अपने काम के प्रति अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने सर्जरी से पहले जरूरी शूटिंग पूरी कर ली।

भूत बंगला को मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स
हाल ही में रिलीज हुई उनकी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है।

फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी और मिथिला पालकर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म को सराहा है और माना जा रहा है कि यह जल्द ही 150 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है।

आने वाले प्रोजेक्ट्स
वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें हैवान, गोलमाल 5, वेलकम टू द जंगल और मराठी फिल्म वेदत मराठे वीर दौडले सात शामिल हैं।

कुल मिलाकर, अक्षय कुमार की यह सर्जरी मामूली रही है और फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े आराम के बाद वह जल्द ही फिर से बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे।

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Tags: Bollywood Entertainment Akshay Kumar

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