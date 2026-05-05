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तमिलनाडु चुनाव 2026: थलपति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत पर उमड़ा फिल्मी सितारों का प्यार

टाइगर श्रॉफ से लेकर काजल अग्रवाल तक ने दीं शुभकामनाएं

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तमिलनाडु चुनाव 2026: थलपति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत पर उमड़ा फिल्मी सितारों का प्यार

चेन्नई, 05 मई (वेब वार्ता)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने दक्षिण भारतीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया है।

सुपरस्टार विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने अपने पहले ही चुनावी समर में शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। शुरुआती रुझानों में टीवीके को 110 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलते देख प्रशंसकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी जश्न का माहौल है।

विजय की इस राजनीतिक सफलता ने साबित कर दिया है कि सिनेमाई पर्दे के ‘थलपति’ को अब जनता ने अपने वास्तविक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी स्वीकार कर लिया है।

विजय की जीत की खबर फैलते ही बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने विजय के प्रति जनता के भरोसे को अद्भुत बताया, वहीं काजल अग्रवाल ने इसे विजय के विजन और लगन की जीत करार दिया।

एक्टर नानी ने विजय के सफर को “प्योर पॉलिटिक्स” और एक कमजोर पक्ष की जोरदार जीत बताते हुए तमिलनाडु के बेहतर भविष्य की कामना की। विजय देवरकोंडा ने भी इस नए राजनीतिक दौर का स्वागत किया और राज्य के सामूहिक विकास की उम्मीद जताई।

तमिलनाडु की राजनीति में आए इस बड़े बदलाव पर सुपरस्टार विक्रम ने भी अपने दोस्त विजय के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा कर उन्हें “ननबा” (दोस्त) कहकर संबोधित किया और इतिहास रचने के लिए बधाई दी। विशेषज्ञों का मानना है कि विजय की पार्टी का सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल करना राज्य की पारंपरिक राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है।

फिल्मी दुनिया से राजनीति के शिखर तक पहुँचने के विजय के इस सफर ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। फिलहाल मतगणना जारी है, लेकिन सेलिब्रिटीज के बधाई संदेशों ने यह साफ कर दिया है कि तमिलनाडु को उसका नया चेहरा मिल चुका है।

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Tags: Bollywood Entertainment Tamilnadu

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