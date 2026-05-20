जूनियर NTR का ‘ड्रैगन’ अवतार देख साउथ इंडस्ट्री में मची खलबली

हैदराबाद, 20 मई (वेब वार्ता)। जूनियर एनटीआर के 43वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ड्रैगन’ का टीजर जारी कर दिया गया है।

प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एनटीआर का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका ‘लूगर’ वाला किरदार प्रशंसकों को बेहद प्रभावित कर रहा है।

टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया, जहां फैंस और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां अभिनेता के स्क्रीन प्रेजेंस, सिनेमैटोग्राफी और संगीत की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। इस पहली झलक ने फिल्म को लेकर दर्शकों के उत्साह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

टीजर के माध्यम से फिल्म की कहानी और उसके भव्य परिवेश का संकेत मिलता है। जूनियर एनटीआर को एक अफगान ट्रेडिंग कंपनी के हत्यारे के रूप में पेश किया गया है, वहीं अनिल कपूर नारकोटिक्स ब्यूरो प्रमुख के रूप में एक शक्तिशाली भूमिका में नजर आ रहे हैं।

कहानी अफीम युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें दो बड़ी कंपनियों के बीच के संघर्ष और हिंसा को दिखाया गया है। प्रशांत नील की सिग्नेचर शैली में रची गई यह ‘ड्रैगन’ की दुनिया तकनीकी रूप से समृद्ध और दृश्यों के मामले में काफी विस्तृत दिखाई दे रही है।

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील का यह पहला कोलैबोरेशन ‘के.जी.एफ’ के बाद से ही चर्चा में रहा है। मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा निर्मित इस पैन-इंडिया फिल्म में अनिल कपूर, बीजू मेनन, रुक्मिणी वसंत और खुशबू सुंदर जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं।

फिल्म का निर्देशन, संवाद और अभिनेता की कन्नड़ भाषा पर पकड़ दर्शकों के बीच मुख्य आकर्षण बनी हुई है। पूरी तरह एक्शन और सस्पेंस से भरी यह फिल्म 11 जून, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय सिनेमा के कई बड़े रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है।