कियारा आडवाणी हुईं इमोशनल, बेटी के जन्म के बाद के मुश्किल दिनों को किया याद

मुंबई, 11 मई (वेब वार्ता)। कियारा आडवाणी ने हाल ही में अपनी पोस्टपार्टम जर्नी को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के बाद वह काफी इमोशनल हो गई थीं। इस मुश्किल दौर में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हर कदम पर उनका साथ दिया।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को खूबसूरती से बैलेंस करती नजर आ रही हैं। फरवरी 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा संग शादी के बंधन में बंधीं कियारा ने जुलाई 2025 में अपनी बेटी सरायाह का स्वागत किया था। मां बनने के बाद कियारा अपनी मदरहुड जर्नी को खुलकर एंजॉय कर रही हैं।

कियारा आडवाणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पोस्टपार्टम दौर के बारे में दिल खोलकर बात की और बताया कि उस समय सिद्धार्थ ने किस तरह हर कदम पर उनका साथ दिया। राज शमानी के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कियारा आडवाणी काफी इमोशनल नजर आईं। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।

खुद से रिश्ता दोबारा जोड़ पाईं कियारा

कियारा ने कहा कि मां बनने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हों। बेटी के जन्म के लगभग छह महीने बाद उन्होंने पहली बार अपनी मानसिक स्थिति और इमोशंस पर ध्यान देना शुरू किया। वह हमेशा दूसरों की खुशी और जरूरतों को प्राथमिकता देती रही हैं। लेकिन मां बनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इंसान अक्सर खुद के साथ अपने रिश्ते को नजरअंदाज कर देता है।

सिद्धार्थ बने सबसे बड़ा सहारा

एक्ट्रेस ने कहा कि आप हर किसी के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं कि खुद को समझना ही भूल जाते हैं। मेरी बेटी के जन्म के बाद मुझे पहली बार खुद से जुड़ने और अपनी फीलिंग्स को समझने का समय मिला। कियारा आडवाणी ने इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा के सपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बेटी के जन्म के शुरुआती दिनों में वह काफी इमोशनल हो गई थीं और छोटी-छोटी बातों पर रो पड़ती थीं।

कियारा आडवाणी ने कही ये बात

उस समय सिद्धार्थ अपनी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कियारा आडवाणी का पूरा ध्यान रखा। कियारा ने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर सिद्धार्थ उन्हें हर रात ड्राइव पर लेकर जाते थे, ताकि वह घर से बाहर निकल सकें और थोड़ा बेहतर महसूस कर सकें।

कियारा ने कहा कि वो छोटी-सी चीज थी, लेकिन उसने मुझे बहुत राहत दी। ताजी हवा और थोड़ी देर बाहर रहने से मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगी थी।