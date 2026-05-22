‘दृश्यम 3’ की धमाकेदार शुरुआत: मोहनलाल की फिल्म ने पहले दिन कमाए 8.29 करोड़

हैदराबाद, 22 मई (वेब वार्ता)। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सिनेमाघरों में जबरदस्त दस्तक दी है।

जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले ही दिन भारत में लगभग 8.29 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। भारी एडवांस बुकिंग और प्रशंसकों के उत्साह के चलते फिल्म ने कुछ ही घंटों में 5 करोड़ का पड़ाव आसानी से पार कर लिया।

फिल्म में मोहनलाल एक बार फिर अपने प्रतिष्ठित किरदार ‘जॉर्जकुट्टी’ के रूप में नजर आए हैं, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। उनके साथ मीना, अंसीबा हसन और सिद्दीक जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

यह कहानी ‘दृश्यम 2’ के आगे की घटनाओं पर आधारित है, जहाँ जॉर्जकुट्टी अपने परिवार को कानूनी शिकंजे से बचाने की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि यह इस प्रसिद्ध ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है।

शानदार ओपनिंग के बावजूद ‘दृश्यम 3’ अजय देवगन की हिंदी फिल्म ‘दृश्यम 2’ के 15.38 करोड़ के ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे नहीं छोड़ पाई है। हालांकि, यह फिल्म अजय देवगन की पहली ‘दृश्यम’ (5.85 करोड़) के शुरुआती आंकड़ों को पछाड़ने में अवश्य सफल रही है।

फिल्म की गति और दर्शकों के फीडबैक को देखते हुए ट्रेड विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।