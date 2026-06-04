सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन: फिल्म जगत में शोक की लहर

मुंबई, 04 जून (वेब वार्ता)। भारतीय फिल्म उद्योग के जाने-माने निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफ़सी) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और मुंबई में उनका उपचार चल रहा था।

उनके निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड और फिल्म जगत में गहरा शोक है, जहाँ उन्हें एक सशक्त निर्माता और प्रशासक के रूप में याद किया जा रहा है।

विवादों के साथ रहा गहरा नाता

पहलाज निहलानी अपने सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान लिए गए कड़े फैसलों के लिए सबसे अधिक सुर्खियों में रहे। विशेष रूप से फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ में 89 कट्स की उनकी सिफारिश ने भारतीय सिनेमा में सेंसरशिप पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।

यह मामला अदालत तक पहुँचा और आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद सेंसरशिप प्रकरणों में से एक माना जाता है, जिसने उन्हें चर्चा के केंद्र में रखा।

निर्माता के रूप में अमूल्य योगदान

प्रशासनिक विवादों से इतर, पहलाज निहलानी ने 1980 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। ‘आंखें’, ‘इल्जाम’, ‘शोला और शबनम’ और ‘अंदाज’ जैसी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने एक निर्माता के तौर पर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई थी।

एक निर्माता और प्रशासक के रूप में उनके योगदान और उनसे जुड़ी यादें भारतीय फिल्म जगत के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेंगी।