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रणवीर सिंह पर एफ़डबल्यूआईसीई का बैन: विवादों के बीच एयरपोर्ट पर मास्क और चश्मे में दिखे अभिनेता

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रणवीर सिंह पर एफ़डबल्यूआईसीई का बैन: विवादों के बीच एयरपोर्ट पर मास्क और चश्मे में दिखे अभिनेता

मुंबई, 26 मई (वेब वार्ता)। ‘डॉन-3’ से जुड़े विवाद और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (फ़्विके) द्वारा लगाए गए नॉन-कॉपरेशन डायरेक्टिव के बाद अभिनेता रणवीर सिंह पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए।

मंगलवार तड़के मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए रणवीर पूरी तरह से अलग अंदाज में दिखे। मास्क और काले चश्मे के साथ अपने चेहरे को छिपाते हुए, वे काफी सतर्क नजर आए और कैमरों से बचते हुए अपनी गाड़ी से सीधे आगे बढ़ गए।

रणवीर सिंह के खिलाफ यह बैन फिल्म ‘डॉन-3’ के निर्माताओं द्वारा 45 करोड़ रुपये के प्री-प्रोडक्शन नुकसान का दावा करने के बाद लगाया गया है। फेडरेशन का आरोप है कि शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले अभिनेता के फिल्म छोड़ने के कारण निर्माताओं को भारी आर्थिक चोट पहुंची है।

इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए संस्था ने घोषणा की है कि जब तक विवाद का समाधान नहीं हो जाता, उनके सदस्य रणवीर के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में सहयोग नहीं करेंगे।

विवाद बढ़ते देख अभिनेता के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर सफाई दी है। बयान में कहा गया कि रणवीर सिंह फिल्म जगत और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी का पूरा सम्मान करते हैं।

प्रवक्ता के अनुसार, अभिनेता ने इस मामले पर जानबूझकर चुप्पी साधे रखी है क्योंकि वे प्रोफेशनल मुद्दों को गरिमा के साथ संभालना चाहते हैं।

रणवीर ने साफ किया कि उनका ध्यान फिलहाल अपने आगामी काम और कमिटमेंट्स पर है और वे भविष्य में भी इस संयमित रुख को बनाए रखेंगे।

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Tags: Bollywood Ranveer Singh

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