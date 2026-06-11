अक्षय कुमार-सुनील शेट्टी का हाथ थामे नजर आईं रवीना टंडन, 90 के दशक की तिकड़ी ने फिर जगाईं पुरानी यादें

मुंबई, 11 जून (वेब वार्ता)। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में शुमार रवीना टंडन और अक्षय कुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं।

दोनों कलाकार आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल में दिखाई देंगे। खास बात यह है कि इस फिल्म में सुनील शेट्टी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में रवीना टंडन ने फिल्म के सेट से कुछ खास तस्वीरें साझा कर फैंस को पुरानी यादों में लौटा दिया।

रवीना टंडन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘वेलकम टू द जंगल’ के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वह बीच में खड़ी नजर आ रही हैं, जबकि उनके दोनों तरफ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी मौजूद हैं।

खास बात यह है कि रवीना ने दोनों अभिनेताओं का हाथ थाम रखा है और यह पोज उनकी 1994 की सुपरहिट फिल्म मोहरा की एक यादगार तस्वीर से प्रेरित बताया जा रहा है।

ट्रेलर लॉन्च से रहेंगी दूर

फोटो शेयर करते हुए रवीना टंडन ने कैप्शन में लिखा कि वेलकम टू द जंगल, वेलकम टू द फन एंड गोलमाल। सभी को कल के ट्रेलर लॉन्च के लिए शुभकामनाएं। मैं आप सभी से बाद में मिलूंगी। लंदन से प्यार।

उनके इस संदेश से साफ हो गया कि वह फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल नहीं हो पाएंगी। हालांकि उन्होंने पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

दिशा पाटनी ने किया खास कमेंट

रवीना की पोस्ट पर दिशा पाटनी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा कि हम आपको मिस करेंगे, कृपया जल्दी वापस आइए। इस पर फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

शेयर की गई तस्वीरों में दिशा पाटनी और रवीना टंडन की झलक भी देखने को मिली, जिससे फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

सितारों से सजी है फिल्म

‘वेलकम टू द जंगल’ का निर्देशन अहमद खान ने किया है। यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, तुषार कपूर, परेश रावल, जॉनी लीवर, राहुल देव,राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदसानी, कीकू शारदा जैसे कई बड़े सितारे नजर आएंगे।