सलमान खान मानहानि मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पड़ोसी को सोशल मीडिया से अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

मुंबई, 12 जून (वेब वार्ता)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ को उनके खिलाफ पोस्ट किए गए विवादित वीडियो और ट्वीट्स को हटाने पर विचार करने को कहा है।

जस्टिस शर्मिला देशमुख ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया का उपयोग किसी सेलिब्रिटी या आम व्यक्ति को केवल बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए।

विवाद की पृष्ठभूमि और आरोप

केतन कक्कड़ ने आरोप लगाया था कि सलमान खान ने फार्महाउस निर्माण के दौरान पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया और उनके रास्ते को अवरुद्ध किया है।

इसके जवाब में अभिनेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें दावा किया गया कि कक्कड़ की पोस्ट न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि उनमें सांप्रदायिक रूप से उत्तेजक कंटेंट भी शामिल है।

न्यायिक प्रक्रिया और अगली तारीख

सिविल कोर्ट से राहत न मिलने पर सलमान खान ने हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि अधिकारी के बजाय सीधे सोशल मीडिया पर सामग्री क्यों डाली गई। फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए पड़ोसी को सामग्री हटाने का सुझाव दिया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की गई है।