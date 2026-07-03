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सूरत : फोस्टा ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को दी भावभीनी विदाई, उत्कृष्ट कार्यकाल की सराहना

कपड़ा बाजार की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और व्यापारी-पुलिस समन्वय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किया सम्मानित

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सूरत : फोस्टा ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को दी भावभीनी विदाई, उत्कृष्ट कार्यकाल की सराहना

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन्स (फोस्टा) की ओर से शुक्रवार को संगठन के कार्यालय में सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के सम्मान में गरिमामय एवं भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया।

इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों, निदेशकों एवं बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारियों ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर उनका सम्मान किया तथा उनके सफल, प्रेरणादायी और जनहितकारी कार्यकाल के लिए आभार व्यक्त किया।

समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अनुपम सिंह गहलोत ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने सूरत शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ विशेष रूप से कपड़ा बाजार की सुरक्षा तथा व्यापारी-पुलिस समन्वय को नई दिशा दी। व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित समाधान करना उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषता रही, जिसे सूरत का व्यापारिक समाज लंबे समय तक याद रखेगा।

फोस्टा पदाधिकारियों ने कहा कि उनके नेतृत्व में सूरत टेक्सटाइल मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए। पहली बार टेक्सटाइल मार्केट क्षेत्र में PASA के तहत कई आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

इसके अलावा व्यापारियों के बीच साइबर अपराधों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया तथा यातायात नियमों के प्रभावी पालन से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई। साथ ही 5 से 25 वर्षों से फरार कई आरोपियों की गिरफ्तारी कर कानून के दायरे में लाया गया। इन कदमों से व्यापारियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना और अधिक मजबूत हुई।

इस अवसर पर उपस्थित व्यापारिक प्रतिनिधियों ने गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी द्वारा सूरत शहर की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) तथा टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन की घोषणा का भी स्वागत किया। फोस्टा परिवार एवं व्यापारिक समाज ने इस पहल को दूरदर्शी निर्णय बताते हुए उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

फोस्टा परिवार ने कहा कि कुछ अधिकारी केवल अपने पद से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लेते हैं। अनुपम सिंह गहलोत ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हैं, जिनकी सहजता, विनम्रता और सेवा भावना की छाप लंबे समय तक सूरतवासियों और व्यापारिक समाज के मन में बनी रहेगी।

समारोह के अंत में फोस्टा परिवार ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और नई जिम्मेदारियों में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे भविष्य में भी अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी और जनसेवा के माध्यम से समाज और प्रदेश का गौरव बढ़ाते रहेंगे।

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Tags: Surat FOSTTA

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