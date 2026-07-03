वडोदरा : मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव: कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया ने मतदान केंद्रों की तैयारियों का लिया जायजा

वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अनिल धामेलिया ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर चुनाव संबंधी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, मतदान प्रक्रिया की व्यवस्थाओं तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

डॉ. धामेलिया ने विशेष रूप से दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधाओं पर जोर देते हुए मतदान केंद्रों पर स्वच्छता, पेयजल, बिजली, शौचालय तथा रैंप जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सामग्री की उपलब्धता, संचार व्यवस्था और अन्य लॉजिस्टिक प्रबंधों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सतर्कता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। निरीक्षण के दौरान रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. पटेल तथा ममलतदार फाल्गुनीबेन सोनी भी उपस्थित रहीं।