सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट को पुनः मिला कामकाजी महिला हॉस्टल संचालन का दायित्व

अग्रवाल समाज ट्रस्ट को एक बार फिर कामकाजी महिला हॉस्टल के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट ने इसे अपनी उत्कृष्ट सेवाओं, सुव्यवस्थित प्रबंधन और महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। केंद्रीय टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में हॉस्टल को उत्कृष्ट श्रेणी में स्थान मिलने के बाद सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) ने पुनः ट्रस्ट पर विश्वास जताते हुए संचालन का दायित्व सौंपा है।

ट्रस्ट ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं में निरंतर सेवाएं दे रही श्रीमती अंजू रामचंद्र अग्रवाल के समर्पण, सेवा भावना और मातृवत देखभाल की विशेष सराहना की। ट्रस्ट के अनुसार उनके प्रयासों से हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं को घर जैसा आत्मीय, सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण मिल रहा है। ट्रस्ट ने पूर्व पार्षद श्रीमती सुमन बहन गाड़िया के समय-समय पर प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग को भी इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान बताया।

वर्तमान में हॉस्टल में कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ से कामाख्या तक देश के विभिन्न राज्यों से आई सैकड़ों कामकाजी महिलाएं निवास कर रही हैं। ट्रस्ट के अनुसार उन्हें यहां सुरक्षित, भयमुक्त और पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे अपने कार्यों पर पूरी निष्ठा के साथ ध्यान केंद्रित कर पा रही हैं।

अग्रवाल समाज ट्रस्ट का यह सेवा प्रकल्प महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है तथा कामकाजी महिलाओं के लिए भरोसेमंद आवासीय व्यवस्था का सफल उदाहरण बनकर उभरा है।