नशा नहीं, शौक और जुनून का नशा करें: विश्व ड्रग्स निषेध दिवस पर यूथ नेशन ने दिया अनोखा संदेश

सूरत। विश्व ड्रग्स निषेध दिवस के अवसर पर यूथ नेशन द्वारा शुक्रवार को उधना-मगदल्ला रोड स्थित वीआर मॉल के सामने वाई जंक्शन पर नशामुक्ति जनजागरूकता के लिए एक अनोखे कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने शौक, जुनून, कार्य और अच्छी आदतों को ही जीवन का वास्तविक नशा बनाने का संदेश दिया गया।

यूथ नेशन के संस्थापक एवं डायरेक्टर विकास दोशी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्परिणामों से बचाकर सकारात्मक जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई और यूथ नेशन के अभियान से जुड़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सूरत के राकेश सैनी रहे। उन्होंने शरीर के किसी अन्य अंग का उपयोग किए बिना केवल दांतों के बल पर एक साथ आठ कारों को लगभग 100 मीटर तक खींचकर उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।

यूथ नेशन के अनुसार इससे पहले दांतों से पांच कारें खींचने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। राकेश सैनी के इस प्रदर्शन के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नए विश्व रिकॉर्ड के लिए दावा प्रस्तुत किया जाएगा। मौके पर म्यूजिकल बैंड और गजानन ग्रुप द्वारा जुम्बा की प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया।

विश्व ड्रग्स निषेध दिवस से पहले यूथ नेशन ने अपने एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य कैलाश हकीम, मिलन पारेख, डॉ. फारूक पटेल और संजय सुराणा के कार्यालयों में कॉर्पोरेट टीम के साथ मिलकर नशामुक्ति जागरूकता अभियान भी चलाया। इस दौरान लोगों से नशे से दूर रहकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और संस्था की गतिविधियों से जुड़ने की अपील की गई।

कार्यक्रम के दौरान यूथ नेशन के एडवाइजरी बोर्ड सदस्य प्रदीप सिंघवी ने अपना जन्मदिन भी सामाजिक संदेश के साथ मनाया। उन्होंने जन्मदिन को सेवा और जनजागरूकता से जोड़ते हुए युवाओं को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया।

इस कार्यक्रम में यूथ नेशन के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के अलावा शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक अग्रणी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान नशामुक्ति का संदेश और उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला।