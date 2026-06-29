सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा ने ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ में निभाई सक्रिय भागीदारी, जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

सूरत। भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘नशा मुक्त भारत अभियान – विकसित भारत की पहचान’ के अंतर्गत 17 जून से 26 जून, 2026 तक मनाए गए ‘नशा मुक्त भारत सप्ताह’ में सक्रिय भागीदारी निभाई।

यह अभियान अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना था।

डिजिटल और शाखा नेटवर्क के माध्यम से जागरूकता अभियान

अभियान के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और देशभर में फैले शाखा नेटवर्क के माध्यम से व्यापक स्तर पर जागरूकता संदेश प्रसारित किए। बैंक की शाखाओं में अभियान से संबंधित पोस्टर, बैनर और जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की गई, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया जा सके और जनसहभागिता को बढ़ावा मिले।

स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश

बैंक ने अपने व्यापक ग्राहक एवं हितधारक नेटवर्क के माध्यम से स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। इस पहल के जरिए बैंक ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण और समुदायों के समग्र कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

बैंक ऑफ बड़ौदा का परिचय

20 जुलाई 1908 को सर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। भारत सरकार की लगभग 63.97 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले इस बैंक का वैश्विक ग्राहक आधार 18 करोड़ से अधिक है। बैंक पांच महाद्वीपों के 15 देशों में फैले लगभग 65,000 टच पॉइंट्स और आधुनिक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक का उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय और सहज बैंकिंग सेवाओं के साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।