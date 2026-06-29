आखिरी 2 सेकंड के रोमांच में भारत ने इंग्लैंड को शूट-आउट में दी मात; अंपायर का फैसला पलटकर हॉकी में रची ऐतिहासिक जीत

लंदन, 29 जून (वेब वार्ता)। लंदन में खेले गए एफआईएच प्रो लीग के बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को शूट-आउट में 3-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

मैच के चौथे क्वार्टर में जब केवल 2 सेकंड शेष थे, अंपायर द्वारा इंग्लैंड को दिए गए पेनल्टी कॉर्नर को भारत ने वीडियो रेफरल के जरिए सफलतापूर्वक चुनौती दी। रिव्यू में फैसला भारत के पक्ष में रहा और पेनल्टी कॉर्नर रद्द कर दिया गया, जिससे मैच सीधे शूट-आउट की ओर मुड़ गया।

शूट-आउट में भारतीय शेरों का जलवा

निर्धारित समय तक स्कोर 0-0 की बराबरी पर रहने के बाद, दबाव भरे पेनल्टी शूट-आउट में भारतीय खिलाड़ियों ने अद्भुत संयम दिखाया। भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने सटीक गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय गोलकीपरों की दीवार को पार करने में विफल रहे।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने न केवल मैच जीता, बल्कि महत्वपूर्ण बोनस अंक भी अपनी झोली में डाल लिए हैं।

डिफेंस की मजबूती और प्लेयर ऑफ द मैच

पूरे मुकाबले में भारतीय डिफेंस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। डिफेंडर संजय, जिन्हें उनके उत्कृष्ट खेल के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, ने इंग्लैंड के हर आक्रामक हमले को विफल कर दिया।

मैच के दौरान भारत ने न केवल पेनल्टी कॉर्नर बल्कि तीसरे क्वार्टर में मिले पेनल्टी स्ट्रोक के फैसले को भी वीडियो रेफरल की मदद से पलटवाया। यह जीत भारत की सूझबूझ और दबाव में खेलने की बेहतरीन क्षमता का प्रमाण है, जिसने प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया।