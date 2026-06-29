30 जून विश्व सोशल मीडिया दिवस

इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में मशाबले द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक संवाद, सूचना आदान-प्रदान और सामाजिक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करना है। आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज, राजनीति, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति और जनमत निर्माण की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति बन चुका है।

21वीं सदी को यदि “डिजिटल युग” कहा जाए तो सोशल मीडिया उसकी सबसे सक्रिय धुरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप जैसे मंचों ने पूरी दुनिया को एक डिजिटल परिवार की तरह जोड़ दिया है। अब सूचनाएँ सीमाओं में कैद नहीं रहतीं; एक छोटी सी घटना भी कुछ ही क्षणों में वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है।

सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नई ताकत दी है। पहले आम नागरिक की आवाज सीमित दायरे तक ही पहुँच पाती थी, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सकता है। सामाजिक आंदोलनों, जनजागरूकता अभियानों और मानवीय सहायता कार्यों में सोशल मीडिया ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राकृतिक आपदाओं, रक्तदान, शिक्षा सहायता और सामाजिक न्याय जैसे अनेक अभियानों में इसकी सकारात्मक शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है।

पत्रकारिता और सूचना जगत में भी सोशल मीडिया ने अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। अब समाचार केवल अखबारों और टीवी चैनलों तक सीमित नहीं रहे। घटनाएँ सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुँचती हैं। नागरिक पत्रकारिता का विस्तार हुआ है और आम व्यक्ति भी घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी बनकर सूचना साझा कर सकता है। लोकतंत्र में जनभागीदारी बढ़ाने में सोशल मीडिया की यह भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

किन्तु हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा संकट यही है कि इसकी गति कई बार सत्य से अधिक तेज हो जाती है। फेक न्यूज, अफवाहें, भ्रामक सूचनाएँ और डिजिटल नफरत समाज में तनाव और विभाजन पैदा कर रही हैं। कई बार बिना सत्यापन की गई सूचनाएँ हिंसा, सामाजिक अशांति और मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। डिजिटल माध्यम की यह अनियंत्रित प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बनती जा रही है।

विशेष चिंता का विषय युवाओं और बच्चों पर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव है। अत्यधिक स्क्रीन समय, आभासी दुनिया की लत, मानसिक तनाव, साइबर बुलिंग और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। आज कई लोग वास्तविक संबंधों से अधिक डिजिटल मान्यता को महत्व देने लगे हैं। लाइक, शेयर और फॉलोअर्स की प्रतिस्पर्धा ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

सोशल मीडिया का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इसने शिक्षा, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, स्वतंत्र लेखन, कला प्रदर्शन और उद्यमिता को नई दिशा मिली है।

छोटे व्यवसाय और स्थानीय प्रतिभाएँ भी अब वैश्विक पहचान प्राप्त कर पा रही हैं। इस प्रकार सोशल मीडिया आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभावी माध्यम बना है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ता देशों में शामिल है। यहाँ सोशल मीडिया जनमत निर्माण, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक संवाद का प्रमुख मंच बन चुका है। लेकिन इसके साथ डिजिटल नैतिकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ गई है।

विश्व सोशल मीडिया दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि तकनीक का उपयोग मानवता के हित में कैसे किया जाए। सोशल मीडिया तभी सार्थक है जब वह समाज को जोड़ने, जागरूकता फैलाने और सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बने। यदि इसका उपयोग नफरत, भ्रम और विभाजन फैलाने के लिए होगा, तो यह मानव संबंधों को कमजोर कर देगा।

आज आवश्यकता केवल डिजिटल रूप से सक्रिय होने की नहीं, बल्कि डिजिटल रूप से जिम्मेदार बनने की है। सत्य, संवेदना, संयम और सामाजिक उत्तरदायित्व ही सोशल मीडिया की वास्तविक शक्ति होनी चाहिए। सोशल मीडिया आधुनिक युग का दर्पण है। यह समाज की सोच, संस्कृति और चेतना को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए यह हमारे हाथ में है कि हम इसे संवाद और विकास का माध्यम बनाते हैं या भ्रम और विभाजन का हथियार।

- सुरेश सिंह बैस "शाश्वत"